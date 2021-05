¿Se debe tramitar una reforma de la Policía?

Los representantes a la Cámara Juan Carlos Losada, del Partido Liberal, y César Lorduy, de Cambio Radical respondieron a EL TIEMPO sobre el trámite de un proyecto de ley en este sentido.

'Estos son los interrogantes que los dos congresistas le respondieron a este diario sobre el tema que en los últimos días ha sido motivo de controversia

'Debe salir del Ministerio de Defensa': Losada

Juan Carlos Losada

¿Este es el momento para hacer una reforma de la Policía Nacional?



Este es el mejor momento para hacer una reforma estructural, profunda de la Policía. Si algo ha quedado claro en las últimas dos semanas, es que el Estado falló en su deber constitucional de ejercer de forma legítima la fuerza en el marco del Estado social de derecho y del respeto a los derechos humanos. Pero esto no es nuevo, ya había quedado claro en 2020 y 2019. La intensidad de las violaciones a los derechos humanos y del abuso de la fuerza ha sido terrible desde el 28 de abril y reafirma que el diseño de la Policía debe modificarse. Distintas organizaciones han registrado al menos 39 homicidios y más de 2.100 casos de abuso policial, eso debería ser suficiente para que esta reforma tenga el apoyo en el Congreso.



¿Qué es lo que está pasando con la Policía que cada día se conocen más denuncias de casos de abuso?



Una de las razones principales por las que los casos de abuso de la fuerza son mucho más visibles es justamente porque los ciudadanos, gracias a la tecnología, tienen más posibilidades de difundir los casos. Actualmente hay un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía sobre los límites legales de la acción policial. También hay mayor conocimiento sobre los límites legales de la acción policial.



Tal como lo afirma la organización Temblores, durante los primeros tres años de implementado el Código Policial, se han documentado al menos 289 personas asesinadas, 102 hechos de violencia sexual y 39.613 personas lesionadas por parte de la Policía.



En el Congreso se tramita un proyecto de reforma de la Policía en el que, según se dice, no se tuvo en cuenta el concepto de la Policía. ¿Vale la pena tramitar ese proyecto a pesar de ello?



En el trámite del proyecto mencionado hemos buscado la forma de poder dialogar con la Policía de múltiples maneras, los hemos buscado de manera directa, hemos abierto los micrófonos del Congreso en audiencias públicas a las cuales no han asistido ni el ministro de Defensa ni el director de la Policía. Como mínimo cuatro veces la Policía y el Ministerio de Defensa han dejado metida a la Comisión Primera de la Cámara, que es donde se tramita el proyecto.



En su opinión, ¿qué elementos se deben reformar?



Son varios los elementos que deben reformarse. En primer lugar, la Policía debe salir del Ministerio de Defensa y pasar al Ministerio del Interior o al de Justicia, lo que implica un cambio de doctrina. Las investigaciones de miembros de la Policía deben ser competencia de la justicia ordinaria y no de la Justicia Penal Militar.



Que la formación en derechos humanos sea central en la Policía, se debe, además, brindar acompañamiento sicológico a los agentes que desempeñan labores antidisturbios. Una vez finalizadas las protestas, la Policía debe dar un reporte sobre sus actuaciones y sobre el número y ubicación de las personas capturadas, heridas e incluso fallecidas, aunque ojalá esto último nunca más ocurra.



'No es momento de intentar esa reforma': Lorduy

César Lorduy, representante por el Atlántico

¿Este es el momento para hacer una reforma de la Policía? ¿Por qué?



Bajo el fuego o el calor de los hechos que han ocurrido y siguen ocurriendo, pero que además todos repudiamos, no creo que sea el momento de intentar realizar una reforma policial. Las estadísticas que se conocen por parte de la Fiscalía, el Ministerio del Interior y otros organismos, nos muestran que precisamente los hechos ocurridos, que seguramente serán investigados, pudieran generar juicios de responsabilidades, y hasta intentos de aprovechar la situación con oportunismos y fines políticos, que no son precisamente las razones que inspiran los proyectos que yo conozco. Una cosa es una reforma, y otra es tratar de que por esa vía y aprovechando la coyuntura se pretenda acabar con la institución.



¿Qué es lo que está pasando con la Policía que cada vez se conocen más casos de abuso de la fuerza?



Siempre he considerado importante escuchar a los expertos, a la misma Policía, al Ministerio de Defensa y a los orgasmos de control, incluyendo la Fiscalía, con el fin de tener de manera serena y reposada una visión total e integral de la problemática, no solo para aceptar sugerencias y recomendaciones, sino también para enriquecer los proyectos que se han presentado en el Congreso. Muchos pueden ser los factores de lo que puede o pueda estar pasando en la Policía, pero te reitero que prefiero que sean los expertos y la institucionalidad los que nos brinden ese conocimiento detallado, más allá de lo que conocemos, pero te insisto, de manera pausada y reposada.



En el Congreso se tramita un proyecto de reforma en el que, según se dice, no se tuvo en cuenta el concepto de la Policía. ¿Se debe tramitar a pesar de ello?



Entiendo que en el Congreso hay varios proyectos. Algunos mencionan que hay cuatro, yo personalmente conozco tres. Uno del representante Inti Asprilla, con el que de alguna manera u otra estoy relacionado, ya que ese proyecto está en la Comisión Primera, de la que yo hago parte. El otro es el de la representante María José Pizarro y el senador Iván Cepeda, pero también entiendo que hay otro proyecto de la representante Katherine Miranda, que está bastante avanzado en la Comisión Segunda de la Cámara. Ojalá todos los proyectos que haya se pudieran integrar o acumular. Para el primero de los proyectos se constituyó una mesa técnica, aprobada por la Comisión Primera, para poder escuchar, tal como lo solicitamos a la Policía y al Ministerio de Defensa. Sigo insistiendo que es muy, pero muy importante escuchar a la Policía, pero no solo nosotros, sino el país.



¿Qué elementos se deben reformar?



Los proyectos mencionan muchos aspectos sobre los que se proponen reformas, uno de ellos, quizás el más importante, es el uso de la fuerza y el uso de las armas letales y no letales. Esos dos puntos son suficientes para que el debate sea profundo y no tan sencillo de resolver con un simple artículo o con un parágrafo, porque incluso eso puede terminar en unos problemas mucho más delicados para el país.



