Cara a cara por la propuesta de permitir el porte de armas

El proyecto de ley que presentó un grupo de congresistas del Centro Democrático y que busca permitir el porte de armas levantó polvareda en el Congreso. Mientras algunos lo defienden, otros han salido a rechazarlo.



EL TIEMPO habló con la senadora María Fernanda Cabal, uribista, y el representante a la Cámara Mauricio Toro, de los 'verdes', quienes ofrecieron sus puntos de vista sobre el tema.



‘La legítima defensa no se hace con una cauchera’: María Fernanda Cabal

¿Para qué este proyecto sobre porte de armas?

La delincuencia abusa de la desprotección del ciudadano. No es de recibo que la vida de la gente de bien valga menos que la del delincuente.



¿Cuáles serían las reglas para portar un arma?



Las mismas de siempre y en las que nos apoyamos para reforzar el monopolio de armas en cabeza del Estado. Solicitar un arma en Colombia no es tan fácil como se quiere hacer ver, y mi propuesta no es eliminar los requisitos que ya existen.

La senadora por el Centro Democrático María Fernanda Cabal, una de las autoras del proyecto sobre porte de armas. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Qué responder a los expertos que dicen que la prohibición del porte de armas ayuda a bajar los homicidios?

Esos expertos en seguridad no han tenido en cuenta, por ejemplo, que en el Índice Global de Paz los países más seguros son los que tienen más altos índices de posesión de armas de fuego: Islandia, Nueva Zelanda, Portugal. De hecho, el que se cree que es el país más seguro del mundo, Suiza, las permite. En cambio, Venezuela, que lo prohíbe, es el país más violento del mundo, con 60 muertos por cada 100.000 habitantes.



¿Qué opina de la posición del Gobierno, que dice que tener un arma no puede ser un derecho?



El Gobierno está equivocado, porque si bien el monopolio del uso de las armas está en manos del Estado, eso no exime mi derecho, que también es constitucional, de la legítima defensa. Y la legítima defensa no se hace con una cauchera, se tiene que hacer con un arma de ser necesario. Difiero del alto consejero.



‘Permitir que las personas se armen tan solo generaría más violencia’: Mauricio Toro

¿Qué opina de la propuesta de permitir el porte de armas?

Es un error en el contexto colombiano. Los problemas de inseguridad tienen unas causas que requieren otro tipo de propuestas. Permitir que las personas se armen tan solo generaría más violencia.



¿Esto no iría en contravía de los esfuerzos de los últimos años por bajar los índices de violencia?



Sí, absolutamente. La política de seguridad del presidente Iván Duque tiene como uno de sus propósitos precisamente el desarme de la sociedad. Aumentar el flujo de armas va a aumentar la posibilidad de que caigan en manos de delincuentes, o que sean mal empleadas por los portadores.

El representante a la Cámara Mauricio Toro, de Alianza Verde, quien rechazó el proyecto sobre porte de armas. Foto: Archivo Particular

Los autores del proyecto dicen que hay personas con riesgo de seguridad a las que les serviría portar un arma, ¿qué opina de este argumento?

La ley hoy en día permite obtener permisos especiales para compra y porte de armas cuando se demuestra el riesgo, y además, la capacidad de usarlas. Por lo tanto, esa posibilidad está reconocida en la ley actualmente.



Algunos expertos en seguridad dicen que la prohibición ha ayudado a bajar los homicidios, ¿coincide con esto?



Las cifras han demostrado que mientras menos armas haya en las calles, más se reducen los índices de homicidios. El proyecto no tiene sustento en estudios ni cifras y, por el contrario, va en contravía de las tendencias mundiales y de la política nacional desde hace muchos años.

