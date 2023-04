El debate de moción de censura contra el canciller Álvaro Leyva vivió momentos de fuerte tensión luego de que un grupo de personas, acompañado por el representante del Centro Democrático José Jaime Uscátegui, protestó afuera del Salón Elíptico e intentó ingresar al recinto.



En videos se observa al congresista golpeando la puerta y a los manifestantes gritando mientras adentro se llevaba a cabo el debate.

🔴 Caos en debate de moción contra el canciller. El representante José Jaime Uscategui protestó así a las afueras del salón elíptico con familiares de la Fuerza Pública.



En otra de las grabaciones se escucha a los manifestantes, que son familiares de miembros de la Fuerza Pública, gritar: "No más minas antipersonales. Renuncie ministro Leyva". Por esta situación, el debate se frenó en varias oportunidades.



"Los que están afuera estaban en un acto de conmemoración, según el reporte de la Fuerza Pública, registrados e ingresados por el representante Uscátegui. Tuvieron una entrada normal, están registrados. Ingresaron como cuando ingresamos invitados y una vez estando en el evento, deciden por la fuerza intentar violentar e ingresar a este recinto. Por eso hemos pedido el diálogo", aseguró David Racero, presidente de la Cámara de Representantes.

Unos minutos después, Uscátegui tomó la palabra en el Salón Elíptico. Allí explicó lo sucedido. "Estábamos en el salón Luis Carlos Galán en un evento que programamos hace más de un mes por el Día de las Minas Antipersonales con familiares de la Fuerza Pública", dijo.

Luego expuso que al salir de dicho evento, quisieron ingresar a las gradas del salón para seguir el debate, pero les dijeron que no podían, pues supuestamente solo Racero podía decidir quiénes entraban.



"Se nos dijo que usted (Racero) daba la orden de quiénes entraban a las gradas. Esas mismas 10 o 15 personas podían estar allá (en los balcones) con las fotos de sus soldados asesinados y no estaríamos turbando la seguridad de los honorables congresistas", dijo con ironía.



Las personas que querían ingresar al recinto eran víctimas o familias de víctimas de las fuerzas militares.



Aclaró que su intención nunca fue sabotear el debate. "Queríamos estar en el debate y usted no lo permitió. Esto es antidemocrático", agregó.



Luego lanzó duros cuestionamientos. Dijo, por ejemplo: "Si me van a cuestionar por tener un megáfono, pues que a usted lo investiguen por abuso de poder (...) Se indignan por esto, pero no porque esta mañana el país amaneció con 10 soldados secuestrados. No sean hipócritas, a mí me respeta esta curul que es el nombre de las familias militar y policial".Finalmente, aseguró alterado: "Mientras esté acá siempre alzaré la voz por la Fuerza Pública".

¡Exigimos la renuncia del Ministro Leyva!



Tras estas declaraciones, el presidente de la Cámara le respondió: "No voy a bajarme a la calidad de esa intervención (...) Ni más faltaba dejarme provocar por una intervención tan baja como esa", aseguró.



Racero le pidió a Uscátegui que se calmara y que respetara a Colombia. "Respete a esta corporación. Respete a su partido. Respete a los citantes. Respete a Colombia. No le pido respeto por mí, no hay problema. Aquí estamos acostumbrados a su gritería y que golpee el pupitre".



Aura Saavedra

