La plenaria del Senado decidirá en la tarde de este martes si se regula el consumo de marihuana para adultos.



No parece ser una tarea sencilla. Desde el jueves, esta corporación está intentando llevar a cabo el debate pero no tienen los votos suficientes para su aprobación. No se ha logrado conseguir los 54 votos que se necesitan pero según las cuentas de los autores de la iniciativa este martes podrían conseguirlos gracias a que prácticamente estará todo el Senado.

“Sabíamos que el camino para avanzar en la fracasada política prohibicionista contra las drogas no iba a ser fácil. Necesitamos 54 votos y hoy (jueves) contamos con 49. Tenemos el reto de conseguir los faltantes para el lunes 19 o el martes 20 de junio”, aseveró la semana pasada el representante liberal Juan Carlos Losada, autor de la iniciativa junto a la senadora del Pacto Histórico María José Pizarro.



De hecho, en la sesión de este lunes festivo fueron varios congresistas ausentes cuyos votos eran claves para aprobar la reforma constitucional en su octavo y último debate. Uno de ellos es el polémico senador Aléx Flórez, del Pacto, quien tras tras recibir duros señalamientos aseguró que este martes votará positivo y afirmó que no estuvo en la sesión del lunes festivo por temas familiares.



“El proyecto de cannabis tendrá mi voto positivo en el debate definitivo el día de hoy como se había acordado de forma previa con toda la bancada. De forma inexplicable se trató de anticipar la votación ayer cuando no estaban todos los votos. No sólo yo que había anunciado desde la mañana que no alcanzaba a llegar(por razones familiares), sino la de otros compañeros que no estaban presentes. Para aprobar la iniciativa se requieren votos adicionales a los nuestros, hoy trabajaremos en el congreso para conseguirlos”.



Pero para que el proyecto sea aprobado no se le puede modificar ni una coma al texto y deberán acoger el mismo que se aprobó en Cámara.

Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

Sin embargo, el ambiente no está dado para que así sea y un sector de la oposición que acompañó el proyecto quiere modificarlo.



“Sabemos que sectores afines al Gobierno preferirían pupitrear la iniciativa (como lo han hecho con la reforma de la salud, la Pensional y la laboral), pero no es nuestro caso. Mal le haríamos al país aprobando una reforma constitucional tal cual es presentada, sin lugar a un debate profundo. En el debate en Comisión Primera del pasado 6 de junio presenté varias proposiciones, defendí mis propuestas y algunas fueron acogidas como el tema de la publicidad y promoción del cannabis de uso adulto que hay que darlo en protección a la salud de los colombianos y como defensa del interés general”, comentó el senador por Cambio Radical Carlos Fernando Motoa.



Entre otra de las dificultades está que se quiere incluir la prohibición de la publicidad del cannabis. Sin embargo, expertos como Rodrigo Uprimny, de Dejusticia, explica que “no es necesario que reforma constitucional que autoriza cannabis de uso adulto incluya prohibición de propaganda de cannabis. La ley puede hacerlo pues Corte, en sentencia C-830 de 2010, declaró constitucional prohibición legal de publicidad de tabaco”.



Si la plenaria avala hacer estas modificaciones, el proyecto se hundirá porque tendría que ser conciliado pero no se podrá hacer porque al tratarse de una reforma constitucional solo se puede tramitar durante sesiones ordinarias.



Nunca antes una reforma constitucional que busca regular el cannabis había llegado tan lejos, por lo que toda la mañana de este martes se han adelantado reuniones para alcanzar esos 54 votos necesarios.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA

