El virtual hundimiento de la reforma laboral debido a que no se le dio el primer debate antes del fin de la legislatura, la negativa al proyecto que buscaba regularizar el uso adulto del cannabis en Colombia y la aprobación del Código Electoral marcaron la última jornada de sesiones ordinarias en el Congreso.



Por el lado de la Cámara de Representantes, la jornada arrancó temprano. Se esperaba que a las 11 de la mañana la Comisión Séptima se reuniera para comenzar la discusión de la reforma laboral. Sin embargo, nunca se alcanzó el quorum y, por razones de trámite, el proyecto se hundió.



No obstante, desde el Pacto Histórico insisten en que podría debatirse en extras. La representante María Fernanda Carrascal, ponente, aseguró que todo dependería de que el Gobierno incluya la reforma en las extraordinarias. Esto a pesar de que la ley 5 quinta de 1992 es clara en señalar que proyecto que no haya tenido su primer debate antes del cambio de legislatura se hunde.



Carrascal sostiene que la iniciativa se salvó puesto que el jueves pasado se aprobó la ponencia mayoritaria para empezar la discusión. Pese a estas declaraciones, el presidente Petro dio por hecho el naufragio del polémico proyecto, que desde un primer momento encendió alarmas en sectores que advertían de su impacto negativo sobre el empleo y porque no buscaba generar nuevos puestos de trabajo formalizado.



“El hundimiento de la reforma laboral es muy grave. Demuestra que la voluntad de paz y de pacto social no existe en el poder económico. Dueños del capital y de los medios lograron cooptar el Congreso en contra de la dignidad del pueblo trabajador”, aseguró Petro.



La reforma laboral nunca alcanzó el quorum y, por razones de trámite, el proyecto se hundió. Foto: Néstor Gómez. EL TIEMPO

Desde el comienzo, el proyecto de la reforma laboral fue el que tuvo el panorama más complicado. Hace algunas semanas, fuentes del Gobierno ya habían comentado a este diario que daban por perdido el trámite del proyecto. Sin embargo, desde el Ministerio de Trabajo se intentó hasta último momento sacarlo adelante. Incluso, el Gobierno y sus aliados acudieron a ‘jugaditas’ parlamentarias para desempantanar el debate, que no arrancaba. Así lograron que se votara la ponencia para iniciar la discusión. Pero, advierten los que conocen el trámite legislativo, esa sola decisión sobre la ponencia no bastaría para evitar su archivo.



Con respecto a la reforma de la salud, el presidente de la Cámara de Representantes levantó sesión a las 11 de la noche y antes de que se pudiera discutir. Sin embargo, en teoría está a salvo para la próxima legislatura, pero debe aprobarse la proposición que ordena el aplazamiento, puesto que actualmente el debate está abierto y se incurriría en vicios de trámite si no se procede según el reglamento.



Igual de complicado fue el escenario en la otra cámara legislativa, donde el ritmo del debate fue bastante lento porque las mociones de orden fueron protagonistas. Y es que aunque la plenaria del Senado se citó para la 1 de la tarde, solo comenzó hasta las 5:57 de la tarde.



El polémico Código Electoral parecía hundirse anoche, sin embargo, a menos de una hora para que se acabara la sesión, el Senado aprobó la conciliación del proyecto –que horas antes ya había recibido el sí en la Cámara– y con esto pasa ahora a revisión de la Corte Constitucional.



Varios senadores celebraron el hundimiento el proyecto que regula el uso del cannabis. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Si bien este proyecto contó con las mayorías del Congreso durante sus cuatro debates, tanto de oficialistas como opositores, en el orden del día para la última sesión plenaria del Senado en la que se debía surtir el último trámite previo a la sanción presidencial no aparecía.



La situación fue tan crítica que el mismo Registrador Nacional, Alexander Vega, quien en los últimos meses dejó de ir al Congreso por la resistencia que su figura generaba para el debate, llegó hasta el salón anexo de la Plenaria del Senado para intentar destrabar el proyecto.



Pese a que fue aprobado, durante la votación de la conciliación en Senado se lanzaron alertas sobre varios puntos de esta ley estatutaria. Por ejemplo, preocupa “el nombramiento de 1.200 cargos nombrados a dedo”, dijo la senadora María José Pizarro. Asimismo, el senador Ariel Ávila aseguró que el proyecto está viciado. “Es una vergüenza”, remató.



Por su parte, el senador Humberto de la Calle, quien votó negativo, también advirtió del peligro de la posibilidad de nombramientos de libre remoción y la creación de nuevos registradores delegados. Ademas señaló de los riesgos qué hay en la implementación de tecnología en las elecciones.

Legalización del cannabis se cae

La plenaria del Senado hundió en la noche de este martes la reforma constitucional que buscaba legalizar el consumo de cannabis de uso adulto. El proyecto necesitaba 54 votos en esta corporación pero se quedó con 47 a favor en su informe de ponencia y se hundió.



Es la primera vez que una iniciativa para legalizar el uso adulto del cannabis llega tan lejos. El representante Juan Carlos Losada ya había presentado el proyecto en el Congreso pasado en sus cuatros años de legislatura.



En anteriores ocasiones pasó su primer debate en la Comisión Primera de Cámara y no podía pasar la barrera de la discusión en plenaria. Además de Losada, el exsenador Armando Benedetti también presentó en varias ocasiones un proyecto con objetivos similares y también se quedó en los primeros debates.



“Llegamos hasta octavo debate. Ocho debates. Hemos dado una lucha con argumentos y hoy solo quiero agradecer porque esta lucha sigue avanzando y los votos lo demuestran”, dijo el representante Juan Carlos Losada, autor de la iniciativa.



¿Qué viene para las extras?

El Ministerio del Interior no ha anunciado oficialmente las fechas y los proyectos que se incluirán, pero el presidente de la Cámara, David Racero, ya dio unas pistas de los que sí o sí irán.



Por el momento son dos las iniciativas que el gobierno de Gustavo Petro incluirá: la adición presupuestal, que debe ser debatida en las plenarias de Senado y Cámara, y el proyecto para definir los escaños en las asambleas departamentales.



Desde el Gobierno han señalado que sobre todo hay afán en el tema de asambleas, puesto que las elecciones regionales son en octubre y actualmente no hay una ley que defina cuántos escaños hay que ocupar.



Por otro lado, aunque no se descartó del todo, Racero dio a entender que las reformas sociales no se estudiarán durante las extras.

REDACCIÓN POLÍTICA

