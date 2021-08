Proyecto que regula el consumo del cannabis por adultos da primeros pasos

En la Comisión Primera de la Cámara inició este miércoles su trámite un proyecto de acto legislativo que busca regular el consumo del cannabis en adultos, una iniciativa de los representantes liberales Juan Fernando Reyes y Juan Carlos Losada.



El proyecto, de acuerdo con Losada, busca crear una excepción en el artículo 49 de la Constitución para permitir el porte y consumo de cannabis por parte de mayores de edad, como una nueva estrategia de lucha contra el narcotráfico.



La iniciativa igualmente establece que el Estado deberá garantizar el tratamiento de las personas dependientes y que este deberá formular, divulgar e implementar una política pública estricta en torno a la prevención y atención del consumo de cannabis.



Además, el procura la limitación del consumo en entornos escolares y zonas comunes, entre otros espacios.



En opinión de Losada, consumir cannabis en Colombia ya es legal con la decisión que en su momento tomó la Corte Constitucional sobre la dosis mínima, con ponencia del entonces magistrado Carlos Gaviria.



"Pero lo absurdo es que no se puede adquirir legalmente, que no se puede comprar legalmente", dijo Losada.



Para el congresista, lo que se requiere es legalizar es la posibilidad de comercializar el cannabis, pues de lo contrario los consumidores se verán inmersos en adquirirla de manera irregular con todo el riesgo que eso significa.



El legislador se mostró satisfecho en la medida que en la votación de este miércoles se logró aprobar el informe de ponencia del proyecto, lo que significa que hay mayorìas y que se podrá avanzar.



Se mostró confiado en que la próxima semana se pueda votar el articulado en la medida que se disolvió el quórum cuando se iba a votar.



Los argumentos

Según sus autores, estas son las bondades que trae el proyecto de acto legislativo, que deberá surtir ocho debates en el Congreso.



1. Corrige la contradicción constitución/ley que se encuentra vigente frente al uso científico del cannabis.



2. Evita la intromisión del Estado frente al derecho del libre desarrollo de la personalidad, permitiendo que los ciudadanos puedan decidir sobre el consumo del cannabis en un marco legal regulado.



3. Evitar tratos discriminatorios o desiguales arbitrarios frente a la población que consume.



4. Fortalece el enfoque de política pública en salud en el que se considera al adicto como una persona que merece un tratamiento y no como un criminal.



5. Ofrece la oportunidad de dar apertura a un mercado legal nuevo y prometedor con resultados positivos demostrables en el ámbito internacional.



6. Genera externalidades positivas en el ámbito fiscal, por un lado, implica un mayor recaudo y con ello mayor inversión social, por el otro crea empleo.



7. Desestimula los mercados ilegales de narcotráfico y su implementación gradual podría conducir a reducir el índice de otros delitos relacionados.



8. Aliviaría las cargas y sobrepoblación del sistema penitenciario.



