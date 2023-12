¿Autogol del Gobierno? Derogación de decreto de drogas, clave en archivo del cannabis

El representante a la Cámara Juan Carlos Losada, uno de los autores de la reforma constitucional que buscaba regular el cannabis de uso adulto en Colombia advirtió que si el proyecto se hundía la culpa sería del gobierno del presidente Gustavo Petro.



¿Por qué? Más allá de los argumentos jurídicos sobre la derogación del decreto del gobierno de Iván Duque sobre drogas, el costo político lo podría pagar esta iniciativa, que finalmente fue hundida en la tarde de este martes 12 de diciembre por la plenaria del Senado. "No era el momento de derogarlo", dijo Losada antes de la sesión.



"El ambiente en el Senado de la República en contra del proyecto es enorme por la derogación del decreto de Iván Duque que permitía imponer multas al porte de sustancias psicoactivas. Y si bien estoy plenamente de acuerdo con el gobierno de Gustavo Petro en que ese decreto debía ser derogado, hay que decir que en política los tiempos y las formas también cuentan", aseveró el congresista liberal previo a la discusión del proyecto.



María José Pizarro en el debate del cannabis Foto: Prensa María José Pizarro

"Haber sacado esta derogatoria del decreto antes del debate del cannabis es un error garrafal del Gobierno Nacional y si el Gobierno llegara a hundirse, puedo decir, a ciencia cierta, sin duda alguna, que se hunde por culpa del Gobierno Nacional y de su falta de planeación estratégica a la hora de comunicar lo que querían hacer con el Gobierno", añadió.



Y así fue. En el Congreso de la República, donde hace una semana estaban los votos para aprobar la iniciativa de origen parlamentario y que tenía el apoyo de la Casa de Nariño en su cuarto de ocho debates.



María José Pizarro, senadora del Pacto Histórico también autora, y Losada buscaban votos para asegurarse la aprobación, pues sabían que la derogatoria del decreto que causó gran polémica en el país político, les restó apoyos.

Se acaba de hundir el proyecto que pretendía regular el cannabis de uso adulto en la plenaria del Senado. La desinformación generada por la derogatoria del Decreto 1844 de 2018 a pocos días de este debate y las maniobras orquestadas por ciertos congresistas, entre ellos… pic.twitter.com/fBxrP2L5l8 — Juan Carlos Losada (@JuanKarloslos) December 12, 2023

Sin embargo, las fuerzas opositoras ya tenían lista una proposición de archivo que presentó la liberal Karina Espinosa, la cual finalmente fue votada de manera positiva. El resultado fue 46 a 40.



El senador Jota Pe Hernández, de Alianza Verde, y uno de los principales opositores a esta iniciativa, dijo que el resultado es un mensaje por la derogación de dicho decreto, la cual causó bastante polémica.



"Hoy el Congreso de la República les envía también un mensaje muy claro, con nuestro niños, con nuestros jóvenes, con nuestras familias no se metan. Y para los que dicen que mencionar la familia", argumentó Hernández.

Debate en el senado del proyecto que regula el cannabis en la legislatura pasada. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO

El Gobierno sigue perdiendo en Senado

Esta legislatura el gobierno del presidente Gustavo Petro no la ha tenido nada fácil en el Senado. Desde el inicio del actual periodo.



El 20 de julio, cuando se instalaon las sesiones, tuvo su primera derrota cuando el senador Iván Name, de Alianza Verde, fue elegido como presidente de esa corporación gracias al apoyo de las fuerzas de oposición e independientes.



Y con Name en la presidencia, sumado a que fue un semestre de campaña regional, los proyectos del Gobierno no han avanzado al ritmo esperado.



Por ejemplo, la reforma pensional que estaba lista para su segundo de cuatro debates no fue agendada en la plenaria.



No obstante, el Gobierno no tiene los votos suficientes, teniendo en cuenta que el uribismo y Cambio Radical, con el apoyo de los conservadores y de algunos liberales, verdes y de 'la U' lograron consolidar un bloque opositor que tiene las mayorías en el Senado.



