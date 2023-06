Para este jueves se tenía programado el último debate del acto legislativo que busca reformar la Constitución para regular el uso adulto del cannabis en Colombia. La discusión, sin embargo, quedó aplazada para este viernes tras una fuerte discusión entre los senadores de la Alianza Verde Jota Pe Hernández e Inti Asprilla. La oposición aseguró, por su parte, que no tiene garantías.



Los tiempos empiezan a jugar en contra, pues si este proyecto no se aprueba antes del 20 de junio, se hundirá porque no se podrá debatir en extras al tratarse de un acto legislativo que pretende modificar un artículo de la Carta Magna.

La plenaria, que estaba citada para las ocho de la mañana, comenzó a sesionar sobre las 9:30 a.m. y una de las principales preocupaciones de quienes están impulsando la iniciativa era no alcanzar el quórum, como ya ha sucedido en otros debates en los últimos días que se han tenido que reprogramar por esa razón.



Hacia las 10:15 el quórum finalmente se formó, pero senadores como Hernández y Carlos Fernando Motoa, del partido de oposición Cambio Radical, pidieron la verificación. Tras esto, se reconfirmó que había los suficientes congresistas para llevar a cabo la discusión y votación.



Uno de los primeros aspectos que se votó fue la proposición para aplazar la discusión que presentaron los senadores Paloma Valencia, del Centro Democrático; Karina Espinosa, Partido Liberal y Jota Pe Hernández, de la Alianza Verde. Sin embargo, esta fue rechazada con 47 votos frente a 29 por el sí.



Previamente también argumentó que se había solicitado realizar una audiencia pública antes de la realización de este debate, pero finalmente no se hizo .

#PlenariaSenado | 📃❌ | Se negó con 49 votos la solicitud de aplazamiento al PAL 033/2022 Senado, por medio del cual se modifica el artículo 49 de la constitución política de Colombia, se regulariza el cannabis de uso adulto.



