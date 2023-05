Este martes, en el Congreso, el proyecto que tiene como objetivo regular el cannabis de uso adulto vivirá una jornada clave. La iniciativa ya pasó seis debates y hoy enfrentará el penúltimo de ellos.



Es la primera vez que esta iniciativa llega tan lejos en el Legislativo, pero este martes deberá pasar una prueba clave para seguir avanzando, pues la senadora liberal Karina Espinosa presentó una proposición para archivar el proyecto, es decir, hundirlo.



"He insistido en que le estamos haciendo un daño muy grande al país. En países donde se ha regulado el cannabis ha aumentado el consumo, el narcotráfico, problemas de salud mental (...) No sé cuál es el afán. Cuando regularicemos, ¿cómo lo vamos a controlar? ¿a prevenir? ¿qué vamos a hacer? No podemos engañar al país", aseguró Espinosa.

Le estamos haciendo un daño muy grande al país con el Proyecto de Ley que pretende regular el cannabis en Colombia.



Dicha proposición fue discutida en la Comisión I del Senado de la República este lunes, pero la sesión se levantó y la votación se hará este 30 de mayo. Se tiene previsto que esto se adelante sobre las 10 de la mañana.



"De no archivarse pasaríamos a votar la proposición de la senadora María Jose Pizarro. Vemos que los votos en la Comisión Primera pueden estar. Es momento de pedirles que aprueben a primera hora la regulación del cannabis de uso adulo", aseguró el representante a la Cámara Juan Carlos Losada, quien está impulsando.



Pizarro, quien es ponente del proyecto, este lunes aseguró: “En Colombia la legalización del uso adulto podría representar 435 millones de dólares para el año 2025, según Euromonitor y la creación de 17 empleos por hectárea cultivada”.

También dijo: "La política prohibicionista ha encarecido un producto que sin control estatal ha enriquecido y potenciado organizaciones criminales. Si el Estado interviene se podría acceder a drogas que generen una menor dependencia”.

¿Cómo está el ambiente para la votación del proyecto de uso adulto del cannabis?

En la Comisión I hay 21 senadores y se necesitan 11 votos para que el proyecto sea aprobado. Por ahora, se sabe que tanto la senadora del Centro Democrático Paloma Valencia, como el senador de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, apoyarán la ponencia de archivo de Espinosa.



En redes sociales, el lunes, algunos le pidieron a Hernández que votara sí al proyecto. Pero el senador contestó: "Hoy los petristas están más perdidos que papá Noel en Semana Santa. “DIZQUE JOTA PE VOTE SI” Ubíquense! Yo NO soy como los Anatolios que ustedes eligieron y que constantemente votan como les diga el jefe político! NO! Yo NO tengo jefe político y responsablemente voto como considere".



Hoy los petristas están más perdidos que papá Noel en Semana Santa “DISQUE JOTA PE VOTE SI” Ubíquense!Yo NO soy como los Anatolios que uds eligieron y que constantemente votan como les diga el jefe político!

Por otro lado, hubo reproches contra el senador Humberto de la Calle, integrante de la Comisión y quien se encuentra en España presentando su libro 'La inverosímil muerte de Hércules Pretorius'. Por ende, no estará presente en el recinto para la votación.



Losada, por ejemplo, aseguró: "Ojalá no nos haga falta su voto para la regulación del cannabis hoy porque, a pesar de que su evento es el 2 de junio, usted decidió irse hoy y no asistirá a la votación. Tremendo acto de irresponsabilidad. Igual con Jurisdicción Agraria que es proyecto del acuerdo de paz".



