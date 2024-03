Canciller (e) Murillo no llegó a debate por pasaportes: esta fue su explicación

La Comisión II de la Cámara de Representantes programó para este 13 de marzo la continuidad del debate de control político contra el canciller encargado Luis Gilberto Murillo, con el fin de seguir resolviendo inquietudes sobre el contrato de suministro de pasaportes que sigue en el limbo. Sin embargo, Murillo no llegó a la cita, aunque envió una excusa a la Mesa Directiva.

La misiva, que llegó a la Comisión 20 minutos después de la hora que se fijó para el inicio del debate, fue leída por el secretario. "En el asunto mediante las cuales se me convoca a la continuación del debate de control político el miércoles 13 de marzo del 2024, de forma respetuosa me permito transmitir mi más sinceras excusas, toda vez que por un cambio previsto en la agenda del señor presidente de la República, Gustavo Petro, me ha delegado para participar en nombre de Colombia en el segmento de alto nivel del 67 periodo de sesiones de la Comisión de Estupefacientes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito", leyó.

Murillo volvió a enviar mensajes de tranquilidad. Foto:Cancillería Compartir

La 67ª sesión de la Comisión de Estupefacientes, donde estará el canciller (e), tendrá lugar del 14 al 22 de marzo de 2024 en Viena, Austria. Para el debate, en lugar de Murillo fue delegado el viceministro de Relaciones Exteriores, Francisco Coy.

Sin embargo, la notificación cayó mal en algunos representantes. Tal fue el caso de Vladimir Olaya, del Centro Democrático, pidió someter a votación la aceptación o no de la excusa.

Por su parte, la representante Juana Carolina Londoño, una de las citantes del debate solicitó emitir un comunicado formal a la Cancillería instando a cumplir con los deberes. "No me parece justo con los miembros de esta Comisión el incumplimiento reiterado por parte de la Cancillería", dijo.

"De nada nos sirve ejercer nuestras funciones de control político, enviar con el tiempo requerido un cuestionario, si salen con otros temas distintos a los que se citan (...) hemos sido tan comprensivos que esto se volvió una tomadera de pelo”, dijo la representante Érika Sánchez.

El presidente de la Comisión, Alexander Guarín Silva, expresó que si bien entienden las ocupaciones que tiene el Gobierno, "no creo que esa sea la excepción para enviar una excusa 20 minutos después de la hora que habíamos citado al ministro".

Finalmente se realizó la votación y con 12 votos a favor y uno en contra ganó la proposición con la que se rechazó la excusa del canciller Murillo y se suspendió el debate, a pesar de que Francisco Coy llegó a la Comisión.

Este debate se había reprogramado el pasado 5 de marzo, luego de que el primero no durara más de dos horas, pues el canciller pidió que se aplazara ya que había sido solicitado por el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño para una reunión con el director de la Oficina de Política Nacional de Control de Drogas de Estados Unidos, Rahul Gupta.

Ahora bien, Murillo sí estuvo presente en el debate que convocó la Comisión II de Senado este martes 12 de marzo. Allí aseguró, en lo relacionado a la adjudicación del contrato de pasaportes y el conflicto con la empresa Thomas Greg & Sons, que de ninguna manera "el Gobierno está tratando de dilatar un proceso. Lo que queremos es que el proceso salga bien para beneficio del país y para que garantice unos principios en los cuales ha sido muy claro el presidente Petro que tiene que ver con la lucha contra la corrupción", dijo.

Juan Pablo Penagos Ramírez

POLÍTICA