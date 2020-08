Proponen que no se pueda gravar la canasta familiar con IVA

En las últimas horas se conoció un proyecto de ley impulsado por el representante a la Cámara por el Valle del Cauca, Fabio Fernando Arroyave, quien hace parte del Partido Liberal.



Esta propuestas busca adicionarle un parágrafo a uno de los artículos del Estatuto Tributario y tiene como objetivo evitar que los productos de la canasta familiar sean gravados con el IVA.

En el texto se argumenta que cobrar impuestos a esos alimentos es un obstáculo para el acceso universal al derecho al mínimo vital.



El proyecto de ley se fundamenta en "criterios de equidad y progresividad en el acceso a derechos fundamentales, en donde además de garantizar su acceso permanente, se prevé que, en ningún momento podrá ser sujeto de impuestos que encarezcan y, por lo tanto, limiten su acceso universal".



Además, se cita un estudio denominado 'The Cost of Feeding a Family of Four Around

the World', que fue realizado por la consultora británica MoveHub y que se enfoca en el acceso de los ciudadanos de distintos países a la canasta familiar. Señala cuál es el porcentaje del salario mínimo que alguien debe gastar para comprar los alimentos allí incluidos.



Según el estudio citado en el proyecto de ley, en un 'ranking' de 122 países, Colombia se encuentra en el puesto 42. Asimismo, un nacional que gana el salario mínimo tendría que gastar cerca del 28,8 % de su ingreso para acceder a los productos básicos de alimentación en el país.



La propuesta del representante Arroyave sostiene que Colombia debe propender por erradicar la desnutrición de sus habitantes, puesto que este es un problema latente que, además, afecta a los más pobres.

Y, aunque se reconoce que el Estado colombiano ha logrado disminuir la incidencia de este flagelo en los últimos años, también señala que aún falta mucho por hacer. "El aumento de impuestos indirectos a los productos de mayor acceso y de primera necesidad, podría causar, eventualmente, una barrera en su acceso", concluye el documento.

