'Con canal premium se disminuirá la pasión por el fútbol colombiano'

Con el estreno este lunes del canal premium que transmitirá el fútbol profesional colombiano bajo el sistema pague por ver, se encendió de nuevo la polémica sobre la conveniencia de esta plataforma para el fútbol colombiano. Y el tema ya se metió al Congreso.



El representante Ricardo Ferro anunció que en marzo próximo va a presentar el controvertido proyecto de ley para que un partido de la fecha de la liga colombiana de fútbol sea transmitido por televisión abierta.

Si bien la propuesta del congresista tiene seguidores, en muchos de sus compañeros hay preocupación pues implicaría entrar a legislar sobre un asunto privado, lo que abriría un boquete a que el Legislativo empiece a intervenir en las actividades económicas entre particulares.



En diálogo con EL TIEMPO, Ferro explicó que la propuesta es pertinente, pues "el fútbol es un tema de interés nacional".





¿Qué pasó con la propuesta de que un partido de la liga fuera por televisión abierta?



El que quiera desconocer que el fútbol en Colombia es un tema de interés nacional, no conoce nuestro país.



El año pasado presentamos, en la ley de crecimiento económico, una propuesta para que al menos uno de los 10 partidos de la liga fuera por televisión abierta. Infortunadamente cuando la oposición hizo ‘la jugadita’ de levantar la sesión de manera arbitraria, eso dio al traste con nuestra propuesta.



¿Entonces qué camino ve para viabilizar esa propuesta?



Voy a insistir en ella. Vamos a presentar un proyecto de ley en el cual podamos garantizarles a los colombianos que por lo menos un partido de la liga se pueda transmitir por televisión abierta.

¿Quién paga eso?



Esto es un tema que no va a afectar ni las finanzas del Estado ni las de la Dimayor. Como lo tenemos estudiado, el canal de televisión abierta puede pagarle los derechos de transmisión al canal Premium. Lo que queremos es garantizar que no se pierda el entusiasmo que hay en nuestro país, buena parte de la hinchada que tienen hoy los equipos se obtuvieron gracias a que los partidos se transmitían por televisión.



¿Por qué legislar para una actividad que es privada? La Dimayor es un ente privado, los clubes son privados y el canal es privado…



Es totalmente pertinente porque lo que va a terminar pasando es que muchas familiar van a tener que decidir si compran la carne para el mercado o si pagan el canal premium. Obviamente ese canal es un gasto que actualmente no está contemplando ninguna familia en el país.



El fútbol es un tema de interés nacional. En todas las familias hay personas que son aficionadas al fútbol. Con una decisión como esta hay un interés nacional. No se puede olvidar que, a excepción de Deportivo Cali, todos los equipos juegan en estadios que son propiedad de los municipios. Con el canal Premium se va a disminuir la pasión por el futbol colombiano.

Nos planteemos este tema como un enfrentamiento entre unos y otros, sino que tratemos de dimensionar las ventajas que tiene la transmisión de un partido por televisión abierta, desde el punto de vista.



¿Sería obligación para los canales abiertos transmitir ese partido?



No es obligarlos sino abrir la posibilidad de que tengan derecho a comprar un partido cada fecha. Va a haber empresas que le pauten por transmitir ese partido. Es más, ya un canal había venido transmitiendo uno de los partidos cada fecha.



¿Ese hecho de legislar sobre una actividad privada no dejaría un precedente tal que de ahora en adelante el Congreso se involucre en las actividades de las organizaciones particulares?



Entiendo la necesidad de respetar la seguridad jurídica del país. Estamos en un Estado que respeta las actividades privadas y aquí no vamos a cambiar las reglas de juego. Pueda que un canal de televisión abierta considere que no es negocio transmitir un partido, pues está en derecho de no hacerlo.





