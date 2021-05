Beneficios a morosos de distritos de Adecuación de Tierras del país

A partir de esta semana arrancó el plazo para que los usuarios de distritos de Adecuación de Tierras en Colombia que se encuentren en mora en sus deudas puedan acceder a los mecanismos de condonación que ofrece la nueva ley de alivios financieros.

Aquellos usuarios en mora que quieran ponerse al día y cuyos predios registren obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2020, pueden expresar la intención de acogerse a dicho beneficio.



En diálogo con EL TIEMPO, la directora de la Agencia de Desarrollo Rural, Ana Cristina Moreno, explicó en qué consisten estos beneficios.



¿En qué consisten estos alivios?



Los usuarios de los Distritos de Adecuación de Tierras de propiedad de la Agencia de Desarrollo Rural, cuyos predios registren obligaciones vencidas al 31 de diciembre de 2020 y que sean actualmente exigibles, por concepto de la tasa por la prestación del servicio público de adecuación de tierras, podrán acceder a los siguientes mecanismos de condonación:



a) Si el interesado cancela entre el 1 de mayo de 2021 y hasta el 31 de agosto de 2021, se le condonará el 20% de capital y la totalidad de intereses moratorios, de cada obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020.



b) Si el interesado cancela entre el 1 de septiembre de 2021 y hasta el 31 de diciembre de 2021, se le condonará el 10% de capital y la totalidad de intereses moratorios, de cada obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020.



c) Si el interesado cancela entre el 1 de enero de 2022 y hasta el 30 de abril de 2022, se le condonará la totalidad de los intereses moratorios de cada obligación en mora que sea exigible al 31 de diciembre de 2020, pero, no de capital.



¿Cuántos serían los beneficiados?



Aproximadamente unos 150 mil usuarios.



¿Qué pasa con las deudas que llevan más de cinco años?



Estas obligaciones serán saneadas.

¿O sea que la deuda queda condonada totalmente?



Correcto. Y en esos casos, no nos tienen que hacer la solicitud, nosotros hacemos el proceso de saneamiento automáticamente.



Para las obligaciones menores a cinco años, sí nos deben hacer la solicitud.



Por ejemplo, si debo $1 millón de pesos de capital y 200 mil de intereses y cancelo antes del 31 de agosto ¿Cuál sería el beneficio en cada uno de los plazos establecidos?



Si cancela antes del 31 de agosto pagaría $800 mil de capital y nada de intereses, es decir, se ahorraría $400 mil.



Si cancela entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2021, pagaría $900 mil de capital y nada de interés, es decir, se ahorraría $300 mil.



Si can cela entre el 1 de enero y el 30 de abril de 2022, pagaría $1 millón de capital y nada de intereses, es decir, se ahorraría $200 mil.



¿Cuánto suma la cartera no exigible?



La cartera no exigible está por el orden de los 130 mil millones de pesos.





