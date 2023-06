La Cámara de Representantes le dio el sí en último debate al proyecto que establece a los campesinos como “sujeto de especial protección, se le reconocen derechos con enfoque diferencia y se garantiza la consulta previa a las comunidades campesinas”. Es el primer acto legislativo -que reforma la Constitución- que tramita con éxito este Congreso.



Aunque el proyecto es de origen legislativo, era de interés del gobierno de Gustavo Petro. Mientras que su agenda social ha tenido un camino complicado, los proyectos de reforma constitucional que ha apoyado están cerca de ser aprobados tanto en Senado como en Cámara.



El proyecto de acto legislativo de campesino como sujeto de derechos ha tenido un camino tranquilo en sus ocho debates. Aunque ha encerrado una que otra discusión, lo cierto es que ha tenido una aceptación en buena parte del Congreso, como lo hizo ver tanto la votación de este martes como el hecho de que es el primer acto tramitado exitosamente.

El proyecto como tal busca que se establezca en el artículo 64 de la Constitución que los campesinos de forma individual y colectiva “son sujetos de especial protección por su singular vínculo e identidad con la tierra y el rol esencial que cumplen en la garantía de la seguridad alimentaria del pueblo colombiano”.



Bajo esa premisa, se establece que el Estado deberá garantizar el mínimo vital en cuanto a “alimentación, trabajo, salud, seguridad social, educación con vocación agraria, apropiación social del conocimiento, la protección de sus usos, tradiciones y costumbres”.



En este mismo sentido se busca que se garantice que el campesinado tenga acceso a la tierra rural “mediante la formalización, redistribución y la democratización de la tierra improductiva”.



En este mismo sentido e, proyecto busca proteger las economías tradicionales de subsistencia de las comunidades campesinas y garantizar que los campesinos tengan “el libre acceso, producción y comercialización de las semillas locales, criollas o ancestrales”.



Uno de los últimos puntos del proyecto es que se debe garantizar que todos aquellos programas o acciones que afecten comunidades campesinas deben tener una consulta previa.



“Pagar la deuda histórica con el campesinado colombiano es necesaria y fundamental para el cambio que necesita el país y el campo colombiano. Esta reforma reconoce al campesinado colombiano como sujeto político de derecho. Se reconocer que ha sido una población marginada, discriminada y apartada del país. Por eso necesita de regulaciones diferenciales para cortar las brechas”, dijo Juan Carlos Salazar, coordinador ponente del proyecto.



La iniciativa no contó con mayor debate en la sesión del martes. Solo se votó unos ligeros ajustes avalados por los ponentes. El trámite no demoró más de una hora. Tras su aprobación, se siguió con la reforma de la salud.



Durante el debate hubo presencia de distintas representaciones campesinas como la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia), Pupsoc (Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombia), entre otros. Estos rompieron en aplausos y vitores cuando se anunció que la iniciativa surtió efectivamente sus ocho debates y pasaba a reforma la Constitución.



