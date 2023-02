Este 28 de febrero, Cambio Radical radicará su contrarreforma de la salud. EL TIEMPO conoció que este proyecto está liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras y hasta el momento, se tiene previsto que asistirá personalmente al Capitolio sobre las 11 de la mañana de este martes para tal fin.

Se trataría de un regreso fuerte por parte de Vargas Lleras, el jefe natural de la colectividad, pues desde que dejó la Vicepresidencia no ha vuelto al Congreso de la República.



Cambio Radical, desde su independencia frente al Gobierno, ha sido uno de los principales críticos de distintos proyectos de la administración del presidente Gustavo Petro.



Y sobre la reforma de la salud, han manifestado constantemente sus críticas, al igual que Vargas Lleras, quien en sus columnas de opinión de este diario, ha expuesto los reparos que tiene frente al proyecto.



En un inicio, por ejemplo, criticó el hermetismo con el que se manejó la comunicación del articulado y los mensajes que ha enviado la ministra de Salud, Carolina Corcho.



"Desde su posesión en agosto, la ministra Corcho no ha hecho cosa diferente a recorrer el país agitando y ambientando su reforma. Aseveró que tocaba acabar con el sistema actual", dijo a finales de enero.



En su columna del pasado 19 de febrero, el exvicepresidente afirmó que tiene la convicción de que "todo este mamotreto no pasa de ser un distractivo del verdadero objetivo de la reforma: la estatización absoluta de los servicios de salud en el país".



Pese a que aún no se conocen los detalles de la contrarreforma - que se sumaría a otra contrarreforma que ya radicó el Centro Democrático -, Vargas Lleras ha explicado con qué aspectos no está de acuerdo.

'La muerte anunciada de las EPS'

Para el exvicepresidente, con la reforma de la salud hay una "desaparición, la muerte anunciada, del aseguramiento en salud y de sus agentes principales, las EPS".



Expone que a estas les quieren cambiar su naturaleza para ponerlas a hacer auditorias o administrar "unos ‘call centers’ o cualquier otro oficio no justifica su existencia".



Alerta, además, que si se dejan de gestionar los riesgos financieros y operativos, se liquidan las EPS y desaparecen sus redes de servicio. "Igual ocurrirá con la medicina prepagada, ya que la iniciativa bien señala que no tendrá prelación alguna. Se acaban también los planes complementarios y los copagos", dice.



Respecto a las Adres - uno de los ejes centrales de la reforma - Vargas Lleras menciona que esta entidad no pudo cumplir con su función de auditar cuentas y le preocupa que ahora esta asumiría todas las funciones del sistema "sin tener las capacidades para administrar y mucho menos para contener el gasto".



El jefe de Cambio Radical se ha sumado a los reparos de quienes dicen que las Adres quedarán en manos de gobernadores y alcaldes, aunque desde Casa de Nariño han negado que esta situación se vaya a presentar así.



Igualmente, critica: "Curioso que acabándose las EPS para todos los colombianos, el magisterio, las Fuerzas Militares, Ecopetrol y los indígenas conservarán las suyas".



En desarrollo...

Aura Saavedra y Jorge Meléndez

REDACCIÓN POLÍTICA