Partido Cambio Radical no apoyará la propuesta de reforma tributaria

El debate por el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible, la propuesta de reforma tributaria del Gobierno Nacional, se agudiza con el paso de los días. Asimismo, distintos partidos políticos han comenzado a tomar posiciones de cara a su aprobación.



Algunos sectores, incluso, señalaron que van a entrar en paro y harán marchas el próximo 28 de abril para rechazar las modificaciones que plantea el Ministerio de Hacienda en materia fiscal.



Entretanto, se supo que el partido Cambio Radical, que cuenta con 16 curules en el Senado y 30 en la Cámara de Representantes, se unió formalmente a las posturas críticas y no apoyará la propuesta de la ley de Solidaridad Sostenible presentada la semana pasada por el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.



"La bancada en pleno del partido Cambio Radical, por unanimidad, después de hacer un detenido examen del proyecto de ley de reforma tributaria, manifiesta que no acompañará al Gobierno en esta iniciativa", señala el comunicado de la colectividad.



Advirtieron que se trataba de una propuesta "totalmente inoportuna" y "en contravía" de la reactivación de la economía y la recuperación del mercado laboral en Colombia.



Además, dejaron claros algunos puntos del texto con los cuales no estaban de acuerdo. Entre otras cosas, sostuvieron estar en contra de los incrementos al cobro de impuestos a los trabajadores que ganan entre 2,5 y 7,5 millones de pesos, del "gravamen sobre las pensiones", del 'impuesto solidario' a personas naturales y del IVA a servicios públicos de personas de estratos 4, 5 y 6.



#ATENCIÓN 🗣La Bancada del Partido Cambio Radical, manifestó que no acompañará la reforma tributaria presentada por el Gobierno Nacional pic.twitter.com/rnQSAMClkT — Cambio Radical (@PCambioRadical) April 21, 2021

Eso sí, en el comunicado queda claro que no se cierra la posibilidad de apoyar una reforma. Sobre el final del texto advirtieron que el partido "estará dispuesto en el futuro, cuando se hayan recuperado la economía y el empleo, a participar en la construcción de una reforma tributaria".



También explicaron que es importante que en ese momento se tengan en cuenta las recomendaciones de la Comisión de Beneficios Tributarios, que plantea tarifas bajas, bases gravables amplias y medidas para combatir el contrabando y la evasión de impuestos.



