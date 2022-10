A través de un comunicado de prensa, el Partido Cambio Radical anunció que no apoyará el proyecto de reforma tributaria que pasó el primer debate.



El partido, que se declaró independiente, anunció objeciones en temas como: pensiones, impuesto al patrimonio, impuesto a los dividendos, impuesto de Industria y Comercio, tasa de tributación mínima, regalías, régimen simple, ciencia y planes de choque contra la evasión y el contrabando.



(En contexto: Ajustes en tributaria: meta de recaudo cae a 20 billones y sigue alarma minera).

Junto al comunicado, se lee un mensaje en el que afirman que "la reforma tributaria tiene propuestas que paralizarán la economía de Colombia y afectarán el bienestar de la población más vulnerable en un contexto global de posible recesión. Daremos el debate con argumentos".

#Comunicado🗞 @PCambioRadical reitera #NoALaReformaTributaria



La reforma tributaria tiene propuestas que paralizarán la economía de Colombia y afectarán el bienestar de la población más vulnerable en un contexto global de posible recesión. Daremos el debate con argumentos. pic.twitter.com/NnNu4bfJoR — Cambio Radical (@PCambioRadical) October 26, 2022

Por su parte, el presidente del Senado, Roy Barreras, pidió el martes que se firme la ponencia de la reforma, para no generar "efectos negativos sobre la economía".



(No deje de leer: Humberto de la Calle sobre ley para ‘paz total’: ‘Todavía tenemos objeciones’).



David Luna, miembro del partido Cambio Radical, pide que la reforma se discuta con más calma, porque "ni es social ni equitativa: va a aumentar los precios de la canasta familiar", por ende "van a votar la reforma de manera negativa, pero vamos a estar en el debate y vamos a llevar una proposición a cada uno de los artículos", según le dijo a Caracol Radio este miércoles en la mañana.



"No lo pueden sacar en una tarde a 'pupitrazos', porque la democracia requiere de garantías", por lo que le pide a Roy Barreras, que ofrezca esas garantías que tuvo cuando era oposición.



Por ahora, se esperan los cambios que anunció el presidente Gustavo Petro al proyecto: en pensiones e impuesto a los hidrocarburos, para ser debatido la próxima semana.



POLÍTICA

@PolíticaET

Más noticias de política:

-Listo el equipo para litigio de Colombia en La Haya con Nicaragua.

-David Luna a Roy Barreras: 'Usted no es el rey del Congreso'.

-'Aumenta incertidumbre': Roy Barreras pide firmar proyecto de reforma tributaria.