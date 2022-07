Alrededor de las 5 de la tarde de este miércoles, los integrantes de Cambio Radical se reunirán para presentar sus propuestas sobre qué posición tomarán frente al Gobierno de Gustavo Petro.



Al respecto, EL TIEMPO conoció que esta reunión girará en torno al plan de acción para las comisiones en el Congreso y los proyectos de ley que se presentarán hasta el 20 de julio.



Senadores durante sesión plenaria. Foto: Twitter: @SenadoGovCo.

En ese orden de ideas, medios como W Radio indican que la mayoría de los integrantes del partido se quieren declarar de oposición.



Carlos Fernando Motoa, senador de la agrupación, expresó: "Ojalá seamos partido de oposición. No sé si esa es la voluntad. No hay nada dicho".



Además, algunos de los interlocutores del encuentro no estarán presencialmente debido a que se encuentran de receso.



Este sector político cuenta con 11 senadores y 18 representantes a la Cámara electos, lo que ubica al partido como una pieza clave para la aprobación de proyectos de ley que se presenten a partir de la próxima legislatura.



