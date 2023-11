'Este gobierno no concerta, impone': Cambio Radical sobre reforma de la salud

La representante de Cambio Radical, Carolina Arbeláez, aseguró que los senadores y representantes de los diferentes partidos políticos no han tenido las garantías para dar un debate serio y profundo sobre la reforma a la salud, ya que "según el ministro Jaramillo, los congresistas no pueden votar a conciencia, ni cuestionar, ni proponer si hacen parte de la bancada de gobierno".



El partido de oposición se pronunció este jueves 23 de noviembre tras la reunión política celebrada este miércoles entre el presidente Gustavo Petro y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez, donde no se llegó a ningún acuerdo frente a la reforma a la salud, y las posteriores declaraciones dadas por el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, en las que recriminó a los verdes hacer oposición mientras tienen representación en el Gobierno.



De esta manera, desde Cambio Radical aseveran que "no hay ninguna razón para sorprenderse con los resultados", después de la suspensión del segundo debate del proyecto por falta de quórum debido a la negativa de la Alianza Verde de participar en el debate. También abandonaron el recinto los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, y algunos congresistas liberales y conservadores.

El partido Verde contestó al ministro Guillermo Jaramillo tras sus declaraciones. Foto: Sergio Acero. EL TIEMPO / Cámara de Representantes

"Es increíble que algunos partidos políticos todavía le tengan fe al gobierno del presidente Petro; es bien sabido que les gusta mucho el diálogo, pero poco la concertación y mucho la imposición. No se han dado cuenta de que este gobierno no concerta, sino que impone. Es lamentable que solo hayan sido convocados para una foto", afirmó Arbeláez.



"Por todas estas razones, Cambio Radical se reafirma en su postura como partido de oposición, para poder debatir desde la libertad de conciencia, sin presiones burocráticas y pensando en la vida y en el bienestar de los colombianos. Por eso propusimos una reforma a la salud que contrarreste el proyecto del gobierno, que lo único que va a traer es un retroceso en nuestro sistema y pondrá en riesgo el servicio de salud. Haremos todo lo posible para que la reforma a la salud del gobierno Petro no avance", concluyó Arbeláez.



Con el 60 por ciento de la reforma discutida en Cámara sin aval fiscal, el debate se reanudará el próximo lunes.

