Cambio Radical votará sí a la reforma tributaria

El presidente Iván Duque acaba de obtener un apoyo fundamental en el Congreso de la República para sacar adelante la que considera una de sus herramientas fundamentales para el sostenimiento de las finanzas públicas.



El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Alberto Cuenca, anunció con entusiasmo que su bancada de Cambio Radical apoyará la reforma tributaria.

Se trata no solo de una de las fuerzas políticas de mayor peso en el legislativo, sino que además envía un nuevo mensaje. El jefe natural de Cambio Radical es el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, precisamente quien en su condición de abogado fue una de los demandantes de la ley que, por vicios de forma, echó al piso la Corte Constitucional.



“Mi bancada desde ya le dirá sí al proyecto de reforma tributaria, lo apoyará porque es la responsabilidad de país y para eso fuimos elegidos”, dijo Cuenca durante la formalización de Barrancominas como municipio del Guainía, ante el presidente Duque.

“Presidente, usted es la cabeza y la haremos respetar desde cualquier institucionalidad”, aseguró Cuenca.



Para este lunes está prevista una reunión de Duque con los pesos pesados de esta colectividad. A las 3 de la tarde en la Casa de Nariño se reunirán con el Jefe del Estado Germán Vargas Lleras, Fuad Char y los congresistas Rodrigo Lara, Richard Aguilar, Jaime Rodríguez, Leonardo Rico y el propio Cuenca.



Posteriormente la caída que el alto Gobierno llaman Ley de Crecimiento Económico, este volvió a radicarla en el Legislativo.



El Jefe de Estado, en ese encuentro en el naciente municipio, se refirió a la Ley de Crecimiento Económico -en trámite en el Congreso de la República-, de la que afirmó que le “trae grandes beneficios económicos al pueblo colombiano”.



Puso de presente que dicha Ley contempla mecanismos para aumentar la inversión en regiones como el Guianía.



Señaló que en esa normativa, “estamos lanzando la propuesta de tres días sin IVA al año, para que las familias de Colombia puedan adquirir vestuario, calzado, útiles escolares, algunos bienes electrónicos”.



“También estamos llevándole a la población más vulnerable de Colombia, a los pensionados que están en un salario mínimo, la reducción del 12 al 4 por ciento del aporte en salud, mejorándoles, también, su condición de vida”, indicó.



Otras de las propuestas a las que aludió el Mandatario fueron “la creación de un mecanismo para devolverles los pagos del IVA a las personas más pobres de la sociedad” y el establecimiento de “incentivos para la contratación de más jóvenes”.



“Esas son transformaciones sociales que van de la mano con el crecimiento económico, la inversión y el aumento del recaudo, para llegar con el brazo social del Estado a las comunidades”.



“Esa es la Colombia de justicia que todos queremos”, puntualizó el Presidente Duque.

Vargas Lleras dijo que “el Gobierno radicó nuevamente su proyecto de reforma tributaria, que en teoría debe contribuir a promover el crecimiento económico y la inversión”.



“Para conseguir estos propósitos proponemos introducir 6 cambios de fondo, varios de los cuales habían sido aceptados el año pasado por el Gobierno, en cabeza del ministro Carrasquilla, y luego desconocidos en el trámite de la ley".



“En primer lugar, proponemos la eliminación del impuesto al patrimonio para personas naturales, que, como lo habíamos advertido, no produjo los resultados esperados, ya que en nuestro país, óigase bien, ya no quedan sino 5.000 personas que este año pagaron el tributo. Por causa, entre otras razones, de este gravamen se han ido ya más de 25.000 colombianos a residenciarse fiscalmente en terceros países.



“En segundo lugar, no aumentar el impuesto a los dividendos y unificarlos en un 5 %. Vale la pena recordar que con la Ley 1943 de 2018 se elevó la tasa aplicable a los dividendos en un 50 %.



“En tercer lugar proponemos la eliminación del impuesto al consumo y/o IVA para la venta de inmuebles. Este impuesto, cuyo recaudo para agosto de 2019 no llegaba a los 64.000 millones de pesos, cuando el estimado era de 800.000, ha terminado encareciendo notablemente estas transacciones y ha impedido el muy deseable desarrollo del sector inmobiliario.

“En cuarto lugar proponemos que el gravamen a los movimientos financieros (4 × mil) se convierta en una retención en la fuente que pueda ser recuperada por los contribuyentes".



“También planteamos la desgravación del componente inflacionario de los rendimientos financieros percibidos por las personas naturales, lo que permitirá que se vuelva a gravar la rentabilidad real, y no la nominal. Otras medidas que deberíamos evaluar son acelerar la eliminación de la renta presuntiva, revisar la tasa de tributación para profesionales y asalariados, además de una valoración de los resultados de las exenciones que se establecieron.



“Estoy convencido de que, en materia fiscal, los esfuerzos deben concentrarse en aumentar la tasa de crecimiento de la economía, objetivo imposible de lograr con las actuales tasas confiscatorias de tributación, que ahuyentan la inversión, impiden a nuestros empresarios competir en su propio país y son la causa de que miles de colombianos hayan buscado refugio en otras naciones para sus recursos y, más grave aún, para ellos mismos", dijo Vargas.



Este apoyo de Cambio Radical al Presidente le llega como un bálsamo en medio de las marchas y movilizaciones en las calles, precisamente en contra de las medidas económicas tomadas por esta administración.



