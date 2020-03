En secreto: ¿otro ministerio para Cambio Radical?

Vanexa Romero. EL TIEMPO - Mauricio Dueñas. EFE

Las apuestas de los ‘verdes’.



Al igual que varios partidos políticos, Alianza Verde también se fue de ‘retiros espirituales’ esta semana. Fueron en Fusagasugá y en ellos acordaron acciones para impulsar las propuestas de sus alcaldes y gobernadores. Sin embargo, cuando hablaron de las presidenciales de 2022 y de sus apuestas para esa contienda, no lograron un acuerdo. Algunos mencionaron el nombre de Sergio Fajardo (der.); otros advirtieron la dificultad que existiría porque él no sea del partido y Claudia López, uno de sus grandes apoyos, sí, y unos más mencionaron la amenaza que significaría Gustavo Petro (izq.). Por el momento quedaron sobre la mesa dos propuestas: que Fajardo se meta al partido y compita en una consulta con los exgobernadores Camilo Romero y Carlos Amaya o impulsar una votación entre todos los sectores alternativos, en la cual entraría a jugar Petro, lo que no les gusta a muchos de los ‘verdes’.