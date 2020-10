Nuevo cambio en fecha de moción de censura al mindefensa en Senado

Nuevamente, el debate de moción de censura en el Senado sobre el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, sufrió una modificación: ya no será este martes, sino el jueves 22 de octubre.



La información fue comunicada mediante un trino en la cuenta de Twitter de la Secretaría del Senado que se conoció el fin de semana.



“Anunciamos que el debate de control político y de moción de censura promovido por los senadores @JERobledo y @RoyBarreras respectivamente, contra el @mindefensa @CarlosHolmesTru se realizará de manera semipresencial o mixta el próximo jueves 22 de octubre”, reza el mensaje.

Cabe aclarar que este debate de moción de censura en el Senado es distinto a la votación de un recurso igual que está prevista para este martes en la plenaria de la Cámara de Representantes y en el que, según parece, las mayorías estarían del lado del Ministro.



El anuncio de la nueva fecha para el recurso en Senado fue seguido por diferentes reacciones de los senadores Jorge Enrique Robledo, promotor de la moción de censura, y Roy Barreras, crítico del ministro Holmes Trujillo.



Barreras, quien planteó la tesis de la renuncia del funcionario antes del debate en Senado, calificó como una “jugadita” de Holmes Trujillo el hecho de que salga “aplaudido” por la mayoría de los representantes a la Cámara en la votación de martes y luego renuncie a su cargo y anuncie su candidatura presidencial y evite así el debate de moción de censura en el Senado.

La “jugadita” de un Ministro que mientras siguen las masacres y nadie controla el territorio anuncia candidaturas presidenciales: pic.twitter.com/nne4aRO0QZ — Roy Barreras (@RoyBarreras) October 11, 2020

“Ministro @CarlosHolmesTru: Le propongo otra salida más digna: Quédese en el cargo hasta fin de mes. Así no esquiva el Debate del Jueves 22. Le da la cara al país en un Debate serio y renuncia a los dos días como hizo Botero. De paso celebramos 1 año de la caída de su antecesor”, escribió Barreras en Twitter.



Y Robledo insistió en sus tesis alrededor de la supuesta violación a la ley en la que estaría incurriendo Holmes Trujillo al no haber pedido aval al Senado para la presencia de la misión de asesoramiento de Estados Unidos en Colombia, la cual es la razón principal de la moción de censura.



“Cuando el Ministro de Defensa se comporta como Luis XIV, ¡El Estado soy yo!, y no admite sus errores solo para preservar su candidatura presidencial, eso va en contravía de los intereses de la nación”, afirmó Robledo.



Hasta el momento el ministro Holmes Trujillo no se ha pronunciado formalmente sobre el tema y se espera la votación de la primera moción de censura, la de la Cámara de Representantes, este martes.

