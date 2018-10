En solo dos minutos Cámara hundió moción de censura contra Minhacienda

En solo dos minutos la plenaria de la Cámara de Representantes salvó de la moción de censura en la tarde de este martes al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla.

Para defender al Ministro votaron 120 congresistas, para sancionarlo solo 22.



Como ya se había hecho el debate reglamentario de la moción, en el que defensores y detractores hicieron uso de la palabra, esta tarde la votación se produjo sin un solo discurso.



De esta manera el ministro Carrasquilla logra superar la moción de censura en las dos cámaras, una amonestación establecida por la Constitución para sancionar a los ministros responsables de hechos punibles.



La moción de censura es una sanción política, pero desde que se estableció a partir de la Constitución de 1991, no se ha estrenado. Ningún ministro se ha caído por cuenta de esta disposición.



En el Senado la suerte del ministro fue también favorable, aunque un poco diferente. Allí la mesa directiva, controlada por el uribismo, no permitió que siquiera se realizara el debate. "No procede", fue la tesis que se impuso defendida por el presidente del Senado, Ernesto Macías.



Carrasquilla es señalado de enriquecerse y empobrecer a 117 municipios mediante una operación financiera, conocida como los bonos de agua, que se estructuró desde cuando era ministro de Hacienda en el gobierno de Álvaro Uribe, entre 2003 y 2007.

Macías dijo que la moción en el Senado no era procedente porque los hechos por los que se acusa a Carrasquilla ocurrieron en otro gobierno. Así, el Minhacienda se había librado de la moción que se adelantó en el Senado, luego de que la votación quedara 64 a favor suyo, contra 24.



De hecho, el senador Jorge Enrique Robledo, del Polo, principal promotor de la moción contra Carrasquilla, se va a apoyar en una acción de tutela para que se le permita hacer el debate en esa corporación.



En la Cámara el tema murió por el apoyo de la mayoría de los partidos de gobierno e independientes, que no quisieron entregarle la cabeza del ministro a los partidos de izquierda.



La votación fue tan rápida, que al minuto siguiente ya la plenaria había abordado el proyecto de reforma constitucional que propone la unificación de los periodos de los elegidos popularmente.



El ministro Carrasquilla tendrá ahora el camino más despejado para defender la reforma tributaria que el gobierno ya envió al Congreso.



POLÍTICA