Así se hundió el primer proyecto del paquete anticorrupción

La Plenaria de la Cámara hundió en la noche de este martes uno de los proyectos del paquete anticorrupción que había sido radicado hace algunas semanas en el Congreso.

Se trata del proyecto que limitaba a tres los periodos en corporaciones públicas (Congreso , asambleas , concejos) con el fin de evitar los llamados "atornillados", es decir aquellos que permanecen por décadas en una corporación , como el caso del Senado.



Esta es la primera de las iniciativas de los puntos que hacían parte de la consulta a anticorrupción que se hunde en el Congreso.



"En ningún momento apareció el Gobierno a defender este proyecto que hacía parte del paquete anticorrupción" , aseguró la representante de Alianza Verde Juanita Goebertus .



El archivo se dio tras una proposición del representante de 'la U' Jorge Tamayo, quien pidió archivar la iniciativa . Esta propuesta fue avalada por 69 votos por el sí y 53 por el no.



La decisión generó una aguda polémica entre los sectores de Gobierno y los defensores de la consulta anticorrupción, especialmente por un hecho particular : la votación duró menos de 40 segundos y algunos de los congresistas se quedaron sin votar.



"El señor presidente de la Cámara (Alejandro Chacón), en un acto arbitrario permite que se hunda este proyecto", expresó la exsenadora Claudia López, quien reprochó que "el Gobierno no defendió este proyecto ni le envío mensaje a su bancada de apoyar".



La exsenadora López, principal promotora de la consulta, acusó a Duque de “engavetar” los proyectos.



En defensa del Gobierno salió el representante del Centro Democrático Gabriel Santos , quien consideró que "la culpable del hundimiento del proyecto es Claudia López".



"La exsenadora se dedicó a tildar en los medios a los congresistas de corruptos solo para sacar réditos politicos", dijo Santos



El representante aclaró que la bancada de gobierno apoyó este proyecto, pero el Congreso "es soberano en sus decisiones".



Sobre este proyecto el presidente Iván Duque dijo que se trata de un proceso que se está surtiendo en el Congreso, aunque se mostró confiado en que el Legislativo apruebe todas las iniciativas que se presentaron producto de la Mesa Técnica Anticorrupción.“Ahora en este tema en particular yo espero que estos temas pueden ser revividos en una discusión profunda en el marco de la reforma política que también se está debatiendo en el Congreso".

El debate

La iniciativa, de autoría del Gobierno, no estuvo exenta de polémica e incluso desde el primer debate en la Comisión Primera de la Cámara se advirtió que podía ser hundida en la plenaria de la corporación , pues muchos representantes consideran que este punto "en nada ataca la corrupción ".



"Estoy en desacuerdo con que se diga que estar más de tres períodos en una corporación es sinónimo de corrupción", manifestó el representante de Cambio Radical César Lorduy .



Otros consideraron que hay congresistas que llevan más de tres periodos en esta corporación y "aportan mucho al debate por su experiencia".



"Hay congresistas que llevan más de tres períodos y no por ello deben ser tildados de corruptos", expresó el representante conservador Juan Carlos Wills.



Uno de los argumentos de quienes votaron por archivar el proyecto es que las medidas planteadas en este texto ya están incluidas en la reforma política que tramita el Senado



Efectivamente en esta reforma se pone limita a tres los periodos en corporaciones públicas , pero en el caso del Congreso se estipula que Cámara y Senado son corporaciones diferentes , por lo que un legislador, según esta disposición, podría estar 12 años seguidos en Cámara y luego pasar otros 12 en el Senado.



Por supuesto el hudimiento del proyecto de inmediato generó cuestionamientos, como el de la exsenadora Claudia López

#ConejoALaConsulta mes y medio después de radicados los 11 proyectos para cumplir #ConsultaAnticorrupcion Camara hundió el límite de 3 periodos, aplazó hacer pública declaración de renta, no hay ponencia de reducción de salarios y sin mensaje de urgencia están engavetados otros 8 pic.twitter.com/V6i1auG40T — Claudia López (@ClaudiaLopez) 24 de octubre de 2018

También sobre el tema se refirió el exviceministro Luis Ernesto Gómez

El Presidente @IvanDuque y el Congreso le hacen conejo a los 11,6 millones de colombianos que votamos la #ConsultaAnticorrupción



Dejan hundir reducción de salarios y normas anticorrupción y presentan contrareforma corrupta con ampliación de periodos y fiscal y CNE de bolsillo — Luis Ernesto Gómez (@LuisErnestoGL) 23 de octubre de 2018

Para el representante Edward Rodríguez, la responsable del hundimiento del proyecto fue precisamente la exsenadora Claudia López

En hundimiento del Acto Legislativo que recortaba los periodos de congresistas y otros servidores públicos en parte se debió a la mala influencia de Claudia López .Ella no puede ir al Congreso a decirle a los congresistas que son unos corruptos porque eso creo malestar. — Edward Rodríguez (@EDR_CD) 24 de octubre de 2018

Pero incluso hubo quienes se anticiparon a que la presencia en el Congreso de la excongresista afectaría el trámite de la iniciativa