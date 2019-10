Cámara de Representantes se quedó sin papel para imprimir documentos

En momentos en que el Congreso se apresta a estudiar en último debate el Presupuesto General de la Nación para el próximo año, desde la Cámara de Representantes se conoció un hecho que puede ser considerado absurdo: no hay papel para imprimir los documentos base para estudiar esta importante iniciativa.

La denuncia la hizo el representante liberal Juan Carlos Losada, quien aseguró que no pudo imprimir la ponencia para estudiar el presupuesto debido a que la Cámara no tiene toner ni papel.



"Es increíble que la Cámara de Representantes no tenga para imprimir los documentos para estudiar el presupuesto, es increíble que no tengamos papel en la Cámara de Representantes por culpa de una Dirección Administrativa absolutamente ineficiente", manifestó el representante Losada.

La denuncia del congresista fue incluso más allá al preguntarse por qué no hay dinero para papel, pero sí para "fiestas" y otras celebraciones.

"Es increíble que no haya plata para imprimir la ponencia, pero que sí haya plata para fiestas y contrataciones de artistas en diciembre y para fiestas de amor y amistad", dijo Losada.



No es la primera vez que suceden este tipo de cosas en la corporación, a finales del año pasado se conoció que la Cámara se había quedado sin internet y sin teléfono debido a que no se había pagado la factura.

Precisamente en septiembre pasado EL TIEMPO conoció un contrato que, según el informe de ejecución enviado por la Cámara a este diario, se dictó en los pasillos del Capitolio.

Los congresistas que recibieron los talleres dijeron que la capacitación consistió en que les entregaron unos folletos y les leyeron algunas normas de seguridad.



“La capacitación me la dieron en la curul mientras estaba en la plenaria y esta duró más o menos media hora”, explicó una de las representantes que la recibió.



Sin embargo, otros representantes consultados negaron haber recibido estos talleres.



El contrato, por un valor de 548 millones de pesos, se firmó con la organización

Corpocides, la cual recibió doble pliego de cargos en 2015 por el Ministerio de Educación por presuntas irregularidades en su funcionamiento.



