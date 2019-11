Empleados de la Cámara denuncian que no les han pagado sueldo

La tormenta en la Cámara de Representantes por el manejo de los recursos parece no tener fin. A la alerta puesta por este diario sobre el hecho de que esta corporación completa ya casi un mes en el que no tiene página web ahora se suma una nueva denuncia: a muchos de los miembros de las UTL de los congresistas y empleados de la Cámara no les han pagado el sueldo ni los aportes a salud.

Esta denuncia se conoce justo cuando, como publicó EL TIEMPO, la Dirección Administrativa de la Cámara abrió licitación para adquirir un seguro de vida para los congresistas por 756 millones de pesos e igualmente aumentó el presupuesto para los tiquetes aéreos de los representantes en más de 3 mil millones de pesos.



Los problemas con la página web de la Cámara de Representantes y el pago de la nómina de los empleados surgió luego de que hace más de un mes se presentara un conato de incendio en uno de los cuartos en los que se encuentran los equipos de sistemas de la corporación.

Según denuncian algunos sindicatos del Congreso, como Asecor, Asotraleg y Sindecor, a pesar de que el hecho se presentó hace varias semanas aún no cuentan con “información clara y precisa” sobre qué fue lo que ocurrió ni se ha dado solución al problema, lo que ha provocado que algunos empleados como los asistentes de los congresistas, asesores jurídicos de la Cámara, secretarias, entre otros no hayan recibido pago por horas extras, vacaciones, aportes a créditos e incluso aportes a seguridad social.

“Cómo es posible que los servidores se dañaron hace un mes y hasta el sol de hoy no hay un diagnóstico real de lo sucedido y no hay una solución oportuna a lo sucedido, ahora la Oficina de Registro y Control, que es la encargada de elaborar la nómina le ha tocado procesar y liquidar la nómina de forma manual, incluso apoyándose en funcionarios que no pertenecen a esa dependencia”, aseguró el Sindicato de Empleados del Congreso (Sindecor) Fuentes de la Cámara le aseguraron a este diario que el arreglo de este año podría costar más de 2 mil millones de pesos.

Carta sindicatos del Congreso a la directora Administrativa de la Cámara, María Carolina Carrillo. Foto: Archivo particular

Incluso algunos sindicatos ya están pidiendo la cabeza del jefe de la Oficina de Planeación y Sistemas de la Cámara de Representantes.



Esta no es la primera vez que se presentan inconvenientes de este tipo en la corporación. A mediados de octubre se conoció un hecho que puede ser considerado absurdo: no había papel para imprimir los documentos en la Cámara.



En ese entonces, la denuncia la hizo el representante liberal Juan Carlos Losada: "Es increíble que la Cámara de Representantes no tenga para imprimir los documentos para estudiar el presupuesto, es increíble que no tengamos papel en la Cámara de Representantes por culpa de una Dirección Administrativa absolutamente ineficiente", manifestó el representante Losada.



POLÍTICA