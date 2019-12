'Pedimos recursos a Minhacienda para modernizar el Salón Elíptico'

La directora administrativa de la Cámara, Carolina Carrillo, le salió el paso a las acusaciones de varias personas en la corporación que la culpan de no solucionar el problema en la plataforma de la Cámara que ocasionó, entre otros inconvenientes, que los representantes no hubieran podido recibir a tiempo su pago de noviembre.

El pasado 4 de octubre se presentó un conato de incendio en el cuarto donde están los equipos de sistemas internos de la Cámara, lo que provocó que se cayera la página web de la corporación y se perdieran parte de los datos de la nómina



¿Cómo se solucionó el problema con el pago de la nómina de la Cámara?



El problema con el sistema de información ya está solucionado. Ya estamos al día en los pagos. El inconveniente con el software liquidador de la nómina lo solucionamos a través de un contrato que suscribimos, en el que la información para liquidar la nómina de la Cámara queda alojada en la nube. Así haya maremotos, tempestad o tsunami no vamos a perder la información.



Hoy la Cámara de Representantes no tiene página web ¿qué va a pasar con eso?



Hemos venido tomando un espacio en el sitio web del Senado para montar nuestra información. Sin embargo, ya suscribimos un contrato para el restablecimiento de nuestra página.



¿Cuándo estará lista?



La primera semana de enero.



Usted estaba citada a un debate de control político para responder por supuestos malos manejos en la dirección administrativa ¿va a ir?



Mi relación con todos los representantes a la Cámara es excelente. Dos de ellos tuvieron ciertas dudas al respecto que ya fueron saldadas. No he recibido ninguna citación a control político.



¿Qué está pasando con el sistema de registro de los congresistas? Algunos no pueden marcar asistencia ni votar...



Hemos pedido recursos al Ministerio de Hacienda para modernizar el Salón Elíptico y solucionar esos inconvenientes.



Hay cuestionamientos con unas capacitaciones en seguridad a los congresistas ¿qué pasó?



Todo ha estado dentro de la ley. Esas capacitaciones son muy importantes, las ha brindado la dirección administrativa y han sido recibidas ya sea por el congresista o por algún miembro de su esquema.



