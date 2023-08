En segundo debate, la plenaria de la Cámara aprobó el proyecto que busca revivir los días sin IVA, instaurados durante el gobierno de Iván Duque y eliminados con la reforma tributaria aprobada en octubre pasado. La votación final fue 93 votos a favor y 34 votos en contra.



(Puede ver: Avanza en el Congreso proyecto de ley para revivir los días sin IVA en Colombia)

La iniciativa es de autoría del representante Christian Garcés, del Centro Democrático –partido del expresidente Duque-. El articulado aprobado establece que se debe asumir como política de Estado los días sin IVA “para garantizar su aplicación y evaluación con el propósito de proteger el poder adquisitivo de los hogares y estimular la economía colombiana”.



En este mismo sentido, la iniciativa establece que se podrá decretar hasta tres días sin IVA, estos serán a discreción de cada gobierno. Asimismo, antes del 10 de enero de cada año se deberá fijar las fechas en las que se llevará a cabo el día sin IVA.



Este tipo de jornadas fueron revocadas bajo el argumento de que no se probaba su efecto benéfico en la economía del país y en cambio terminaba siendo regresivo debido a los costos fiscales que implicaba.



(Además: Uribe critica fin del Día sin Iva: 'La única oportunidad de adquirir iPads')



“Esta medida no cambia el nivel agregado del consumo de la economía -a pesar de que las ventas durante los días sin son superiores al promedio diario-, pero sí tiene importantes costos fiscales, además de ser una política regresiva”, expresó el Ministerio de Hacienda en un concepto frente al proyecto.



En este mismo sentido se advirtió que el artículo 154 de la Constitución establece que toda reforma de índole tributaria debe contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. “Estas propuestas de ley podrían incurrir en un vicio de inconstitucionalidad al no contar con el aval de este Ministerio”, advirtió la cartera.



Ahora, el proyecto deberá ser estudiado por el Senado y surtir dos debates en dicha corporación. A pesar de la advertencia de la cartera liderada por Ricardo Bonilla, el texto es sumamente favorable para los congresistas, pues actualmente hay elecciones y puede ser un proyecto popular para un amplio sector de la población.