La Cámara de Representantes aprobó este miércoles la reforma constitucional que reduce el receso legislativo y ahora los congresistas trabajarán más y “descansarán” menos. Es un hecho histórico, pues durante varios años se intentó esta reforma constitucional pero nunca fue aprobada.



De hecho, en 2021 una propuesta similar liderada por el entonces representante uribista Gabriel Santos se hundió en su último debate. Pero esta vez el proyecto de autoría del representante Julio César Triana, de Cambio Radical, se aprobó en su octavo debate. Fueron 133 votos por el sí y ninguno negativo.



Ahora el receso legislativo, que se inicia el 16 de diciembre, ya no será de tres meses, sino de dos. Es decir, ahora terminará el 16 de febrero y no el 16 de marzo.



“Habrá más tiempo para el control político y para el debate de las leyes. Basta por recordar que solo el 12 por ciento de los proyectos salen adelante con el argumento de que no hay tiempo para debates. Y basta con recordar que la plenaria que termina ahora solo pudo hacer cuatro debates de control político. Vamos a cambiar la historia porque vamos a decirle al pueblo colombiano que este Congreso tiene la voluntad de mandar nuevos mensajes y de decirles a los colombianos que podemos ponernos de acuerdo en tener más tiempo de trabajo para atender las preocupaciones de los colombianos”, dijo Triana.

HISTÓRICO



La plenaria de la #Cámara acaba de aprobar en ÚLTIMO DEBATE nuestro proyecto que reduce el #RecesoLegislativo.



Mil gracias a todos nuestros compañeros del #Congreso por el apoyo que tuvo esta iniciativa.



— Julio César Triana (@TrianaCongreso) June 14, 2023

La representante de Alianza Verde Catherine Juvinao, quien fue ponente, aseguró que nunca se imaginó que en la primera legislatura de este nuevo Congreso “se iba a aprobar esta iniciativa que durante 10 años se intentó fracasadamente. Es momento de resaltar a quienes en congresos pasados se dieron a la pelea”.



Y agregó: “Sí estamos haciendo historia, porque cuando el Congreso es capaz de reformarse a sí mismo, estamos haciendo historia”. El texto aprobado será enviado al presidente Gustavo Petro para su sanción y así modificar la Constitución para que el siguiente receso legislativo termine el 16 de febrero.

— Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 14, 2023

Según datos de Cambio Radical, en la legislatura 2021-2022, que termina el 20 de junio, en la Cámara de Representantes se radicaron 477 iniciativas legislativas, pero únicamente 58 terminaron su trámite.



En el mismo periodo en el Senado se radicaron 385 proyectos, entre leyes y reformas constitucionales, pero solo 59 terminaron su trámite legislativo.



Asimismo, el volumen de iniciativas ha aumentado en un 97 por ciento en las últimas ocho legislaturas. “Esto significa que mientras el volumen de proyectos ha venido aumentando, el número de sesiones se mantiene relativamente estable, por lo que se puede inferir que el tiempo para las sesiones puede ser una limitante para aumentar la frecuencia de estas”, explican desde la colectividad.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA