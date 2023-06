En la recta final de la legislatura, la Cámara de Representantes aprobó en su último debate un proyecto que garantizará la paridad en los cargos públicos.



Ahora, la ley de cuotas no serán del 30 por ciento sino del 50.



“Es una deuda histórica del Estado colombiano con las mujeres, que busca el 50 por ciento de participación femenina en los altos cargos del Estado. En todo el país, gobiernos nacional y territoriales tendrán que tener el 50 por ciento de mujeres”, aseguró la representante a la Catherine Juvinao, ponente del proyecto conocido como ‘Paridad Ya’.



Asimismo se aprobó que en listas a corporaciones públicas conformadas por cuatro o menos candidatos deberá haber mínimo una mujer.



¡Entre más mujeres en política haya, se transforma la política y el país!💜💪🏼 Hace unas semanas aprobamos #NoMásViolenciaPolítica contra las mujeres, hoy otra vez el Congreso legisla a favor de la equidad de género al aprobar #ParidadYa ¡Abriendo el camino para las que vendrán! pic.twitter.com/6UjmtMmM2a — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) June 16, 2023

“Entre más mujeres en política haya, se transforman la política y el país. Hace unas semanas aprobamos la ley de No más violencia política contra las mujeres, hoy otra vez el Congreso legisla a favor de la equidad de género”, aseguró la representante. Sin embargo, hubo inconformismo porque no se estableció la paridad en las listas a corporaciones públicas.



“Lamento que el proyecto de ‘Paridad Ya’ aprobado en Cámara de Representantes no haga obligatorias las listas conformadas en un 50 por ciento por mujeres, ni siquiera a partir del 2026. Aún nos falta mucho por conquistar”, dijo, por su parte, la representante de Dignidad y Compromiso Jennifer Pedraza.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA