Cadena perpetua y pena de muerte, reformas para castigar a violadores

Al debate de la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños, en el Congreso le surgió una nueva propuesta que promete ser polémica: la pena de muerte para quienes cometan delitos sexules contra menores de edad.



La discusión no es de poca monta, pues hasta el momento imponer la pena capital en el país está prohibido debido a que, según pronunciamientos de la Corte Constitucional y tratados internacionales firmados por el país, debe primar el derecho a la vida.

El artículo 11 de la Constitución dice actualmente que “el derecho a la vida es inviolable. No habrá pena de muerte”.



Lo que busca la iniciativa es, precisamente, reformar la Carta Política para hacer una excepción al artículo 11.



Para el representante Jaime Rodríguez (Cambio Radical), quien es el autor de la propuesta, “se requieren penas más estrictas”, pero el hacinamiento carcelario dificulta que se pueda tener a una persona condenada por este delito en cadena perpetua, según el congresista, por los altos costos que representa un preso para el país.

“El argumento es que ya existen unas penas de 60 años, que son casi una cadena perpetua, y esto no ha servido para persuadir sobre la gravedad del delito. Así que con la pena de muerte se puede tener una posibilidad de que se reduzcan las cifras de crímenes en contra de niños”, dijo el legislador.



El primer round de esta reforma se vivió este martes en la Comisión Primera de la Cámara, donde quedó en evidencia que la iniciativa tiene muy pocas posibilidades de prosperar.



Hay dos obstáculos que pueden conspirar contra esta propuesta: los tiempos y los tratados internacionales que ha firmado el país que prohíben expresamente la pena de muerte.



Por tratarse de una reforma constitucional, la iniciativa debe superar cuatro debates antes del próximo 16 de diciembre, cuando termina el semestre legislativo. Esto es prácticamente imposible, más si se tiene en cuenta que la Comisión Primera de la Cámara decidió no darle debate hasta que se tenga un concepto del Consejo de Política Criminal, algo que podría tardar varias semanas.



Con mejor panorama se encuentra la reforma que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.



La iniciativa ya fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera este martes en la noche se debatía en la Plenaria de la Cámara.



“Nos olvidamos de las víctimas, aquí las víctimas son menores que no tienen como defenderse, nos hemos dedicado a defender a los victimarios”, expresó el representante César Lorduy, ponente del proyecto.



Pero la iniciativa no tiene su camino asegurado, pues aún son varios los congresistas que han mostrados inquietudes.

“Es importante en este proyecto hacer claridad sobre qué va a suceder con los victimarios que son declarados como enfermos mentales”, manifestó el liberal Julián Peinado.



Quién sí se mostró en contra fue el representante Germán Navas, pues se preguntó dónde se van a meter a estos presos con el actual sistema carcelario y calificó la norma de “populismo punitivo”.

