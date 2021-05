Nuevo intento por reglamentar la cadena perpetua para violadores

A pesar de que fue radicado hace más de dos meses y de contar con mensaje de urgencia de parte del Gobierno Nacional, el proyecto que busca reglamentar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños ni siquiera ha podido ser aprobado en su primero de cuatro debates.

La iniciativa, radicada en marzo de este año, tiene el propósito de reglamentar diferentes aspectos sobre la cadena perpetua para estos delitos, la cual se aprobó hace cerca de un año, en el mismo Congreso.



Con el mensaje de urgencia enviado por el Gobierno, se esperaba que se le diera celeridad a esta iniciativa, pues esta figura permite que los proyectos puedan ser debatidos en sesión conjunta por las comisiones correspondientes del Congreso – en este caso las comisiones primeras - , además de que las iniciativas que tienen este llamado de parte del Ejecutivo deben tener prioridad en el orden del día.



No obstante, a pesar de haberse hecho tres citaciones de las comisiones primeras conjuntas, aún no se ha logrado dar el primer debate.



Por ello, este martes se hará un nuevo intento por iniciar la discusión, aunque son varios los sectores que guardan escepticismo frente a que se logre un consenso para que se pueda avanzar en el primer debate.



Inicialmente, el proyecto no se había puesto en el orden del día debido a que las comisiones primeras estaban evacuando reformas constitucionales, que requieren prioridad porque su trámite es más extenso que los demás proyectos de ley.



Y ahora, cuando se llegó a un acuerdo para que estas comisiones sesionaran de manera conjunta y lo pusieran de primero en el orden del día, surgió el paro nacional, que si bien no debería afectar directamente el trabajo legislativo, tiene a los congresistas discutiendo sobre lo que está sucediendo en el país.



En dos semanas consecutivas se ha el intentado iniciar el debate de este proyecto, pero en todas las ocasiones la discusión ha derivado en el tema del paro nacional, lo que ha obligado a aplazar la aprobación de la iniciativa.



El congresista César Lorduy, quien es ponente del proyecto, alertó por la situación que vive esta iniciativa.

“Salvo que se realicen sesiones extraordinarias, el proyecto tiene un alto riesgo de que no pueda ser tramitado en esta legislatura y deba ser radicado nuevamente por el Gobierno”, dijo Lorduy.

Frente a la preocupación por el hecho de que la demora en el trámite podría hacer que se incumpla el plazo de un año que se le dio al Gobierno para reglamentar esta pena, el congresista del Atlántico aclaró que "aun en el caso que se radique con posterioridad, creería que el Gobierno Nacional ya cumplió con la obligación que le fuera fijada de manera inicial".



Por su parte, Yohana Jiménez, promotora de la iniciativa, hizo un llamado para que se le dé celeridad al trámite de la norma, aunque se mostró confiada en que saldrá adelante.



“El proyecto tiene ponencia positiva, y somos muy optimistas de que este Congreso una vez más les va a cumplir a nuestros niños”, afirmó Jiménez.



La iniciativa indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel.



Igualmente se establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión.



Adicionalmente se establece que la imposición de esta pena debe ser excepcional, es decir, se deben cumplir una serie de requisitos y agravantes para que pueda ser ejecutada, no todo abusador de menores podrá ser condenado a esta pena.



Otro elemento clave es que, contrario a otros condenados, quienes tengan cadena perpetua no podrán acceder a permisos que impliquen salir del centro penitenciario.



