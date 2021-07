¿Por qué la ley que reglamenta cadena perpetua se llama Gilma Jiménez?

Luego de varios años de intentos fallidos y de la aprobación de un acto legislativo y un proyecto de ley en el Congreso, finalmente este martes la cadena perpetua para violadores de niños se convirtió en una realidad en Colombia.

Tras la sanción de esta norma por parte del presidente Iván Duque, a partir de ahora los jueces tienen la potestad de aplicar la cadena perpetua a quien incurra en asesinato o violación de menores en Colombia, siempre y cuando cumpla con los requisitos.



Uno de los momentos más emotivos del acto en el que se promulgó la ley que reglamenta esta pena en Colombia fue cuando el presidente Iván Duque anunció que esta norma se llamará ley Gilma Jiménez, lo que provocó el aplauso de los asistentes.



Esto es en homenaje a la exsenadora Gilma Jiménez (q. e. p. d.), quien desde 2010 impulsó el referendo para aplicar la prisión perpetua a los violadores, secuestradores y asesinos de niños, en lo que se conoció como el ‘referendo de los niños’.



No obstante, una decisión de la Corte Constitucional impidió la realización de este mecanismo.

Gilma Jiménez, concejala ya fallecida, quien defendió los derechos de los niños. Foto: Archivo. EL TIEMPO

Jiménez, igualmente, impulsó varias iniciativas en favor de la niñez. Luego de su muerte, en 2013, fue su hija, Yohana Jiménez, la encargada de tomar las banderas dejadas por su madre para promover la reforma que finalmente permitió que se aplicara la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños.



"Como siempre le dijo mi mamá: a partir de hoy quedan notificados los hampones, violadores y asesinos de niños. ¡El que se meta con un niño la tiene que pagar, y la va a pagar muy caro! Estamos haciendo real nuestra decisión de que los verdugos de los niños reciban condenas ejemplarizantes. Después de 15 años lo logramos. La prisión perpetua es una realidad. Es el principio del fin de la violencia que sufren los niños en Colombia", aseguró Jiménez durante el acto de promulgación de la norma.



La nueva ley indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel.



Igualmente, se establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión.



Adicionalmente, queda claro que la imposición de esta pena debe ser excepcional; es decir, se deben cumplir una serie de requisitos y agravantes para que pueda ser ejecutada, no todo abusador de menores podrá ser condenado a esta pena.



Otro elemento clave es que, contrario a otros condenados, quienes tengan cadena perpetua no podrán acceder a permisos que impliquen salir del centro penitenciario.



