Debate de cadena perpetua para violadores de niños vuelve al Congreso

El proyecto de cadena perpetua para violadores de niños comenzó una nueva batalla en el Congreso de la República.



Esta iniciativa, que ha fracasado varias veces en el legislativo, pretende establecer penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos contra los menores de edad.



El representante a la Cámara César Lorduy, quien con Adriana Matiz, José Jaime Uscategui,y la bancada de ‘la U’ presentó el proyecto, habló con EL TIEMPO sobre esta reforma

¿En qué consiste el proyecto de cadena perpetua para violadores?



Es una propuesta que fundamentalmente protege a niños, niñas y adolescentes, no sólo contra la violencia sexual sino contra el homicidio. Los menores son personas protegidas especialmente por la Constitución. Pretende establecer para este tipo de delitos una prisión perpetua revisable, esto quiere decir que la pena puede ser visada por las personas encargadas y conocedoras de ello a los 25 años.



¿Se abre la puerta a que otro tipo de delitos tengan también cadena perpetua?



La cadena perpetua seguirá prohibida en Colombia. La reforma únicamente exceptúa de esta prohibición los delitos de abuso sexual contra menores y homicidio.

La impunidad se resuelve de otra manera y es en el fortalecimiento del aparato judicial FACEBOOK

TWITTER

¿Por qué se pone cadena perpetua para unos delitos y para otros no, como el reclutamiento de menores o el secuestro?



Siempre va a haber distinciones en el Código Penal. Nos hemos suscrito a estos porque son los que las estadísticas muestran que son los que más se realizan, son los que han llevado a que llevan a fatalidades contra los menores.



En 2018 se conoció un estudio de Medicina Legal en el que se anuncia que en una tasa de cada 100 mil habitantes, el 87,4 por ciento de los exámenes por posible violencia sexual se hicieron a menores de edad.



Una encuesta del Ministerio de Salud realizada a jóvenes entre 18 y 24 años mostró que el 23,1 por ciento de los consultados sufrieron algún tipo de violencia sexual cuando era menores de edad.



¿La propuesta no atenta contra los derechos humanos?



La propuesta se sustenta en los convenios que el país ha firmado, como el Convenio sobre los derechos del Niño, la Convención americana de los derechos, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño. Los niños tienen un carácter especial y prevalente y así está en nuestra Constitución.



Se ha dicho que la reforma tiene tintes de populismo...



Todo tipo de propuesta puede tener esta característica, como los proyectos anticorrupción, o proponer derechos laborales más allá de lo que los empleadores pueden pagar.



Pero llevamos 12 años intentando poner la cadena perpetua para violadores, no es una propuesta populista de quienes la firmamos. La mayoría de los violadores de niños son reincidentes. Las penas que se les imponen son muy cortas.



¿Le parece que 60 años, que es lo que aplica para violación de menores, es una pena corta?



No todos estos tipos penales llegan a los 60 años. No conocemos todavía una sentencia que tenga 60 años.



¿Dónde queda la resocialización?



La cadena perpetua es revisable. A los 25 años se puede revisar la sentencia y los expertos podrán analizar si ha habido una resocialización.



¿No sería mejor luchar contra la alta impunidad que hay en este tipo de delitos que pensar en aumentar las penas?



La impunidad se resuelve de otra manera y es en el fortalecimiento del aparato judicial, pero eso no implica que no puedan existir propuestas de reforma al código penal.

¿Cómo hacer con el hacinamiento carcelario?



El hacinamiento no puede evitar que existan castigos para los criminales. El hacinamiento se debe solucionar de otra manera, pero no sé puede dejar de castigar a los criminales.



Uno de los sitios de mayor peligro para los menores es su hogar ¿La reforma plantea alguna medida para que los niños estén más seguros en su hogar?



Existe una criminalidad oculta. Es posible que las estadísticas de violencia sexual contra niños se estén quedando cortas, pero la cadena perpetua puede incentivar la denuncia en la familia porque muchas veces no se denuncia por el temor de que el criminal quede libre.



POLÍTICA