‘Las lágrimas no pueden ser la única respuesta al abuso de menores’

La reforma constitucional que establece la posibilidad de aplicar la cadena perpetua a los violadores y asesinos de niños vuelve al ruedo en el Congreso.

Por tratarse de una reforma constitucional, esta norma requiere superar ocho debates en el Legislativo, cuatro de los cuales fueron superados el semestre pasado y los otros cuatro restantes deben ser darse antes el próximo 20 de junio, cuando finalizan las sesiones ordinarias del Congreso.



(Le puede interesar: Cuarentena, ¿una medida inconstitucional?)



La iniciativa ha levantado polémica, especialmente porque algunos sectores consideran que es populista.



Frente a este señalamiento, el congresista César Lorduy, ponente del proyecto, aseguró que “aquí tenemos el error de creer que los proyectos que reclama la sociedad son populistas, es responsabilidad del Congreso escuchar a la ciudadanía”.



¿Cuál es la insistencia con la cadena perpetua para violadores?



Es una respuesta desde la institucionalidad a un fenómeno que no para. Solo en 2018 se presentaron 38.542 víctimas de violencia sexual, en 2019 hubo 33.291 personas afectadas, la mayoría de ellos niños.

En 2019, según informes de Medicina Legal, el 74 por ciento de las personas a las que se les practicaron esos exámenes fueron a menores de 15 años.



Las lágrimas y el dolor no pueden seguir siendo la única respuesta para el abuso sexual de niños y niñas.



(Lea también: El miedo al contagio se apoderó de las calles de Leticia)

La idea de la pena es que el preso se resocialice, pero con una cadena perpetua no hay quién se resocialice…



La resocialización es una de las funciones de la pena, pero no la única. Hoy en nuestro sistema carcelario el tema de la resocialización no se cumple. Y en el caso de los delincuentes y violadores que abusan de los menores no se aplica la resocialización porque el placer sexual que obtienen estos individuos a la hora de violar a un menor no se elimina.



Los derechos de los niños son preponderantes sobre los de sus asesinos.



Con una impunidad en estos casos superior al 95 por ciento, ¿Hablar de cadena perpetua no es un saludo a la bandera?



Uno no puede basarse en que como las cosas no funcionan bien, entonces no se debe hacer nada. Los niveles de impunidad, si bien son altos, tampoco se puede desconocer la impunidad frente a otro tipo de delitos.



Eso no es un impedimento sino por el contrario un nivel de motivación. Hay que hacer esfuerzos para que el nivel de impunidad no siga siendo la patente de corso.

Aquí tenemos el error de creer que los proyectos que reclama la sociedad son populistas FACEBOOK

TWITTER

¿Dónde se van a meter estos presos con un hacinamiento carcelario superior al 50 por ciento?



El causante del hacinamiento no es el hecho de que haya muchas personas detenidas sino al hecho de que las decisiones no son tan oportunas como deberían ser. Hay muchas personas que están presas sin estar condenadas.



Y tampoco se puede olvidar que en Colombia hay 24.390 reincidentes, de los cuales 7 por ciento son relacionados con delitos sexuales.



¿Cómo está viendo los tiempos para que se apruebe esta norma?



Los tiempos están apretados, por circunstancias ajenas a la voluntad del Congreso y es que se presenta una emergencia sanitaria que nos ha afectado a todos. Esto nos invita a ser eficientes en el debate y en la votación.



Se dice que este proyecto es populismo…



Aquí tenemos el error de creer que los proyectos que reclama la sociedad son populistas. Es responsabilidad del Congreso escuchar a la ciudadanía.



POLÍTICA