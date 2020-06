Cadena perpetua a violadores de niños se enredó en Senado

El próximo lunes se definiría el futuro de la cadena perpetua para los violadores de niños, la cual comenzó este viernes a enredarse en el Congreso.



La disposición está contenida en un proyecto de reforma constitucional que atraviesa su séptimo de ocho debates en el Legislativo y que está surtiendo su trámite en la Comisión Primera del Senado, donde este viernes fue ampliamente debatida.

Las amplias mayorías que este acto legislativo tuvo en su primera vuelta, –en el segundo semestre de año pasado– y durante su paso por la Cámara de Representantes, comenzaron a cambiar en la Comisión Primera del Senado, este viernes.



En medio de esa sesión varios senadores, entre los estuvieron Roy Barreras, de ‘la U’, Rodrigo Lara, de Cambio Radical, y Carlos Antonio Lozada, del partido Farc, mostraron su inclinación hacia archivar la iniciativa.



Para Barreras, uno de los ponentes de la norma y que presentó la propuesta para hundirla, el proyecto es “populista” y está “mal redactado”, por lo que, según él, no proteger a los niños víctimas de estos delitos.



“Todos debemos protegerlos y este proyecto no lo hace, les hace daño, porque esta mal redactado, tiene errores constitucionales, destroza todo el proceso penal colombiano y va a permitir la liberación de criminales ya condenados por delitos atroces”, afirmó el congresista.



Una de las principales críticas del congresista por ‘la U’ estuvo enfocada en que la iniciativa permite la revisión de la cadena perpetua 25 años después de ser impuesto, lo que, para Barreras, permitiría que estos delincuentes puedan salir a las calles.



Este castigo es un llamado a la sociedad colombiana a que las prácticas sociales de abusar sexualmente de los niños tienen que llegar a su fin en este país FACEBOOK

Revictimización

“Este proyecto no protege a niños y niñas (...) Es inconstitucional, viola tratados internacionales, es ineficaz, destruye sistema penal colombiano y política criminal, permite a condenados que haya revisión de pena a los 25 años, genera impunidad y no satisface castigo eficaz contra criminales –que es lo que los colombiano queremos–. Es una cortina de humo y sería un engaño populista a los colombianos”, dijo.



En el mismo sentido se pronunció Lara, quien, adicionalmente, realizó una amplia explicación filosófica de lo que significa la dignidad para los seres humanos.



El congresista de Cambio Radical afirmó que una cadena perpetua como castigo para los violadores de niños “no garantiza la reducción de los delitos sexuales contra los menores, pues no se atacan las causas, sino sus consecuencias”. Para Lara, la idea “no contribuye a la garantía y amparo de los derechos de los menores”.



Lozada, entre tanto, afirmó que “aumentando penas a los agresores sexuales no se va a solucionar el problema de los niños” y que “al problema con la niñez no se le puede dar solo un enfoque punitivo, se debe mirar la educación, salud y otros sectores para generar una protección efectiva de sus derechos”.



En la orilla de quienes defendieron el proyecto estuvieron algunos congresistas del Centro Democrático y el Partido Conservador y el Gobierno.



La senadora uribista Paloma Valencia afirmó que este castigo “es un llamado a la sociedad colombiana” a que las prácticas sociales de abusar sexualmente de los niños “tienen que llegar a su fin en este país”.



La senadora conservadora Esperanza Andrade afirmó que esta iniciativa “es una respuesta sólida al país, a un pedido general ciudadano, que desde hace varios años viene reclamando verdaderos castigos a esta clase de delincuentes sociales”.



La posición del Gobierno, que ha manifestado su respaldo al proyecto desde el principio, corrió por cuenta de la ministra del Interior, Alicia Arango, quien afirmó que los derechos de los niños deben estar “por encima” de los de los mayores y que este proyecto “es una ventana que se le abre al país para mejorar la calidad de su justicia”.



Con estas posiciones divididas, la Comisión Primera del Senado espera escuchar el próximo lunes la opinión del fiscal General, Francisco Barbosa, quien tampoco ha sido muy afecto a la iniciativa.



POLÍTICA.

