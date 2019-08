Comienza el debate para la cadena perpetua para violadores de niños

Todo está listo para que comience, una vez más, la discusión en el Congreso de la República para establecer la cadena perpetua para violadores de niños.

Esta iniciativa, que iniciará su trámite este martes en la Cámara de Representantes, no la tiene nada fácil, pues hace 12 años se ha intentado establecer esta pena a través de varias reformas constitucionales y referendos



La Comisión Primera de la Cámara de Representantes está citada para las 9:30 a. m. de este jueves y el proyecto está de primero en el orden del día.

El proyecto, que tiene el respaldo de sectores de Cambio Radical, el Partido Conservador y el Centro Democrático, busca proteger a niños, niñas y adolescentes no solo contra la violencia sexual, sino contra el homicidio.



“La propuesta se sustenta en los convenios que el país ha firmado, como el Convenio sobre los derechos del niño, la Convención americana de los derechos, la declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos del Niño. Los niños tienen un carácter especial y prevalente y así está en nuestra Constitución”, aseguró el representante a la Cámara César Lorduy, de Cambio Radical, quien es uno de los autores.



Según Lorduy la importancia de que después de 12 años luchando para establecer la cadena perpetua para violadores de niños radica en que, según un estudio de Medicina Legal, el 87,4 por ciento de los exámenes por posible violencia sexual se hicieron a menores de edad.



Sin embargo, sectores del Polo Democrático, liderados por el Germán Navas Talero, y de la Farc, liderados por Luis Albán, conocido como Marcos Calarcá, radicaron una ponencia negativa a dicha iniciativa parlamentaria.



Los congresistas aseguran que ya existen penas suficientemente altas para castigar a quienes atenten y abusen a menores de edad.Agregan que proyectos como este son más un “mecanismo de populismo punitivo” y advierten de consecuencias negativas, como el hacinamiento carcelario.

“Estas medidas suelen ser bastante populares a nivel de la opinión pública y dan buenos réditos políticos a quienes las defienden, pero no sólo tienen una eficacia limitada y discutible para prevenir los crímenes, sino que pueden agravar muchos de los problemas del sistema penal, como el hacinamiento carcelario de la cadena perpetua. Pero un odio generalizado, por más explicable que sea, no constituye una razón”, aseveran los representantes.



Si bien el Gobierno Nacional aún no ha expresado su apoyo al proyecto, el presidente Iván Duque y la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez han manifestado en varias oportunidades que la cadena perpetua para violadores de niños es clave para proteger a los menores de edad.



