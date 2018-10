Cadena perpetua para violadores da primer paso en el Congreso

Que los violadores de niños sean condenados a cadena perpetua fue el proyecto que aprobó por amplia mayoría la Comisión Primera de la Cámara .

Este ha sido un clamor de amplio sectores políticos e incluso del presidente Iván Duque quien había anunciado que su gobierno buscaría un mecanismo para implementar este castigo a quienes atenten sexualmente contra los niños.



Sin embargo, no es la primera vez que el Congreso discute una iniciativa de este tipo, pero en otras oportunidades no ha prosperado. Y no es porque no haya habido casos lo suficientemente aberrantes. Los ha habido a menudo, pero las propuestas siempre han tropezado con obstáculos jurídicos. O inconveniencias políticas.

De hecho algunos detractores de la medida señalan que primero hay que combatir la impunidad en este delitos, en vez de aumentar las penas.



La iniciativa debe superar tres debates más antes del próximo 16 de diciembre y otro cuatro el próximo semestre para quedar establecida en la Constitución y que se pueda empezar a aplicar



