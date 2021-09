‘No nos vamos a dar por vencidos’: Yohana Jiménez sobre cadena perpetua

Yohana Jiménez, hija de la fallecida excongresista Gilma Jiménez, quien luchó por la cadena perpetua para violadores de niños, afirmó que seguirá en la lucha, luego de que la Corte Constitucional tumbara la sanción.



Yohana Jiménez habló con EL TIEMPO sobre el fallo y anunció que explora un referendo para hacer realidad el sueño de su madre.



¿Cómo recibió el fallo de la Corte Constitucional sobre la cadena perpetua?

El fallo es absolutamente equivocado. La Corte Constitucional, el tribunal más alto que debe garantizar que se cumpla la Constitución, falló en contra de la Carta Política y del mandato del artículo 44, que dice que los derechos de los niños prevalecen sobre el resto y aquí claramente eso no se cumplió: valen más los derechos a la dignidad humana de los violadores y asesinos que la que tienen nuestros niños.



Para usted, ¿qué consideraciones pudo haber en la discusión de los magistrados para que esto fuera así?



Según le escuché a la magistrada Cristina Pardo, quien fue ponente de la decisión, al parecer ellos no consideraron absolutamente nada sobre la prevalencia de los derechos de los niños, sino que se concentraron en los verdugos, en los victimarios. Los derechos de los pequeños están por encima y ese era el punto principal que debían tener en cuenta para estudiar esta demanda.



Yohana Jiménez, hija de Gilma Jiménez, quien recogió las banderas de su madre en la defensa de los niños. Foto: Cortesía Yohana Jiménez

Hay quienes dicen que ya hay leyes que castigan hasta con 60 años a los violadores de niños, ¿qué decir sobre eso?

No es cierto que a un violador de niños se le pueda condenar a sesenta años de prisión. El delito más atroz que existe en el menú de la violencia sexual contra los niños es el acceso carnal violento y este se castiga con una pena de entre doce y veinte años de prisión. No les podemos seguir diciendo mentiras a los colombianos. Y el asesinato no se paga con sesenta años de prisión. La máxima condena para el asesinato de niños en Colombia es de cuarenta años.



¿La impunidad en estos delitos sigue siendo alta?



Este debate trajo a colación que tenemos una impunidad mayor del noventa por ciento y eso obviamente es grave. Dicen que no se trata de aumentar las penas, sino de combatir la impunidad y que no se denuncia, pero yo pregunto cómo los ciudadanos van a creer en la justicia si la Corte Constitucional envía estos mensajes tan equivocados a los colombianos, diciendo que no es cierto que prevalezcan los derechos de los niños y que los violadores y asesinos de ellos sí los tienen y se los van a garantizar.

La Corte Constitucional (...) falló en contra de la Carta Política y del mandato del artículo 44, que dice que los derechos de los niños prevalecen FACEBOOK

TWITTER

¿Qué viene ahora en esta lucha contra los violadores de niños?

Les digo a los colombianos que rendirnos jamás será una opción. Nuestros niños nos necesitan para seguir enfrentando a los violadores y asesinos y no nos vamos a dar por vencidos. Mientras la Constitución y la ley nos permitan tener herramientas para insistir en la prisión perpetua, lo vamos a hacer. Si las circunstancias nos lo permiten vamos a insistir. Voy a convocar a un referendo, a recolectar firmas, e insistir en la prisión perpetua, que si bien es cierto no es lo único para cambiar esta historia de dolor, sí es el principio del fin de esta violencia.



¿Qué otros caminos existen?



Además de esto, tenemos que insistir en la importancia de denunciar, en las políticas públicas de protección, de prevención. Vamos a hacerlo todo por nuestros niños y la apuesta es que, sin vacilaciones, hagamos todo por ellos para que llegue el día que en Colombia no violen ni asesinen a uno solo. Ese tiene que ser el propósito de todos los colombianos.

