Se salva reglamentación de cadena perpetua para violadores

Luego de más de un mes de haber sido radicada por el Gobierno, la reglamentación de la cadena perpetua para violadores por fin empieza a ver la luz al final del túnel.



La iniciativa, radicada en marzo de este año, tenía el propósito de reglamentar diferentes aspectos sobre la cadena perpetua para estos delitos, la cual se aprobó hace cerca de un año, en el mismo Congreso.



Luego de más de cinco aplazamientos, comisiones primeras conjuntas del Senado y la Cámara, aprobaron en el segundo de cuatro debates esta iniciativa. Con este visto bueno, la iniciativa toma un importante impulso, pues si no se avanzaba en su primer debate antes del 20 de junio - cuando acaba la legislatura- se hundía por falta de discusión.



La iniciativa indica que los abusadores de menores a los que se les imponga cadena perpetua, si bien tendrán derecho a una revisión de su condena y a que eventualmente se les modifique la pena, no podrán quedar libres sin pagar como mínimo 50 años de cárcel.



Igualmente se establece que cuando a alguien se le imponga cadena perpetua, automáticamente esta debe ser objeto de control del superior jerárquico al juez que tomó la decisión.



Adicionalmente, se establece que la imposición de esta pena debe ser excepcional, es decir, se deben cumplir una serie de requisitos y agravantes para que pueda ser ejecutada, no todo abusador de menores podrá ser condenado a esta pena.



Otro elemento clave es que, contrario a otros condenados, quienes tengan cadena perpetua no podrán acceder a permisos que impliquen salir del centro penitenciario.



Con esta decisión, se da un importante paso para que en un futuro se pueda aplicar la cadena perpetua para violadores y asesinos de niños aprobada por el Congreso el año pasado, pues hasta tanto se apruebe esta reglamentación, esta sanción todavía no se podrá aplicar esta pena.



