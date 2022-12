María Fernanda Cabal, senadora del partido Centro Democrático, reaccionó con dureza a la propuesta de Jaime Dussán, presidente del Colpensiones, de usar los dineros de la entidad para obras pública. La congresista calificó la iniciativa como una "barbaridad" sin "sustento técnico".

"Cuántas barbaridades dicen sin sustento técnico. La pensión de los colombianos no es un regalo del Estado, es un derecho del que no podrán disponer Petro y su gente para calmar sus delirios", dijo la dirigente política.



"Jugar con los ahorros de los colombianos, como si le pertenecieran al Estado, es miserable. Así es el comunismo disfrazado de humanidad", argumentó.



En las últimas horas, Dussán dio unas declaraciones sobre el futuro del sistema de pensiones en las que dijo que el dinero de los fondos de pensiones se podría destinar a proyectos como el tren elevado entre Buenaventura y Barranquilla.



Dussán dijo también que el sistema pensional podría quedar bajo una sola entidad administradora de carácter público. “Vamos a hacer un solo sistema pensional en Colombia y a buscar un régimen de transición para que todos los que tengan derecho a pensionarse se metan a Colpensiones”.



Para el funcionario, la propuesta es necesaria porque “la Ley 100 se envejeció” y porque, dice, luego de 30 años de vigencia hay más de cinco millones de colombianos en edad de pensión que no están cobijados con el sistema.



“La división en la última ley que permitió la presencia de fondos privados y fondos públicos ha generado una diferencia y una atracción mentirosa (...), los fondos privados de pensiones reciben ahorros, pero no pensionan”.



Dussán afirmó: “Los vamos a invertir en programas sociales. Podríamos pensar en obras de infraestructura anunciadas por el señor presidente, como el tren que vamos a llevar desde Buenaventura a Barranquilla”.



