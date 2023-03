Ante los problemas de orden público que se presentaron este jueves -2 de marzo- en la base petrolera Esmerald Energy, en San Vicente del Caguán, en donde mantuvieron a 79 policías retenidos y hubo un uniformado y un campesino muertos, la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal se pronunció y no solo rechazó los hechos, sino que aseguró que interpuso una denuncia penal en contra de los campesinos involucrados.

“No relativice los actos delictivos que todos vimos ayer. Degollar a un policía es barbarie y hubo secuestro, no un “cerco humanitario” de gente inconforme”, señaló Cabal en sus redes sociales ante las declaraciones que hizo el Ministro Prada.



La senadora también indicó que, desde su punto de vista, los campesinos responsables de los hechos habían cometido varios delitos, razón por la cual, en un mensaje compartido por varios medios de comunicación, le pidió al Fiscal indagar más sobre el tema. Además, habría presentado una denuncia penal.



Indicó que en los hechos del 2 de marzo se evidenciaron “graves violaciones a los derechos humanos de población civil e integrantes de la fuerza pública, que se encontraban, al parecer, en total estado de indefensión”.

Cabal también denunció el homicidio del subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto y mencionó los delitos que presuntamente se cometieron: “Nosotros recogimos todo lo que logramos en las redes sociales e interpusimos una denuncia penal. Lo hicimos por los delitos de desplazamiento; invasión a la propiedad privada; secuestro; homicidio de una autoridad; crimen ambiental (porque ellos incendiaron los lugares donde se hace la extracción del petróleo) (...) Todos estos delitos mal conjugados. Además, de la lesa humanidad por el homicidio del subintendente de la policía. Este denuncio se puso en Fiscalía”, aseguró.



De igual modo, le hizo un llamado al relator de derechos humanos y a la ONU “para ver qué clase de métodos de forma lucha están usando, aquí, disfrazando a milicianos guerrilleros y salvajes de campesinos. Esto no es ninguna guardia campesina, esto es una milicia entrenada para asesinar”, aseveró.



Por su parte, la procuradora Margarita Cabello aseguró que se le abrirá una investigación al ministro Prada por no haber actuado a tiempo ante las advertencias que se le habían dado.

#LoÚltimo Senadora @MariaFdaCabal anuncia que presentará denuncia en contra de los criminales que con la excusa de ser guardia campesina, secuestraron, y torturaron a 78 policías, asesinando a uno de ellos identificado como Ricardo Arley Monroy Prieto, en San Vicente del Caguán pic.twitter.com/Rj3rOEKpbq — Prensa María Fernanda Cabal (@CabalPrensa) March 3, 2023

Por otro lado, en medio de una entrevista que dio Prada el lunes, sobre los señalamientos que indican que había disidencias involucradas en los hechos, contestó: “Yo no tengo ninguna evidencia en relación con ello que me permita manifestar que estuvieron las disidencias detrás (…) Pero sí voy a dar un testimonio, los líderes reconocieron que había llegado gente que no era de la movilización social, que no era gente que perteneciera a la región, que no eran campesinos identificados y en esa medida hubo también saqueos”.



Sobre lo que han dicho personajes como Cabal sobre las guardias indígenas y campesinas, el ministro señaló: “Ellos se han organizado de tal manera que los respetan mucho en el territorio. Las guardias indígenas, las cimarronas y la guardia campesina se hacen también para protegerse de todos los factores de violencia, de la delincuencia (…) La Constitución lo permite, las comunidades indígenas -por ejemplo- tienen su propia estructura judicial”. Y agregó que estas organizaciones también “sufren el ataque permanente, del intento de infiltración de estructuras ilegales”.

