Buscan que paternidad no la tenga que demostrar la mamá sino el papá

El proyecto de ley presentado por la bancada del Partido Conservador busca modificar la manera cómo se deben reconocer los hijos extramatrimoniales.

La iniciativa pretende modificar este procedimiento notarial para que sea más breve y beneficie a la madre, quien ahora no será la que tenga que demostrar la paternidad, sino que será el padre quien la deba desvirtuar en los casos de hijos nacidos por fuera del matrimonio.



"Anteriormente la madre soltera tenía que registrar al hijo con sus apellidos y señalar quién sería el padre, pero hasta que la notaría no hablara con el involucrado y se demostrará la paternidad no se podría registrar con los apellidos de ambos" explicó la senadora Esperanza Andrade, ponente del proyecto.



Según la iniciativa, el procedimiento será "más expedito, correspondiendo al padre la carga de la prueba, pues basta, solamente el señalamiento de la madre para que inicie el proceso de reconocimiento".



Ahora con esta modificación se pretende que la madre pueda registrarlo como hijo de los dos padres, la notaría deberá informarle al involucrado y si no esta deacuerdo, tendrá un plazo de 30 días para demostrar que no es el padre.



Para que sea aprobado y se convierta en ley este proyecto debe cumplir el trámite de cuatro debates en el Congreso.



POLÍTICA.