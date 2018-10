Buscan hundir proyecto que restringe acceso a la verdad del conflicto

Luego de la polémica generada por un proyecto de ley que limitaría el accionar de las instituciones encargadas de garantizar verdad, justicia y no repetición en el marco del acuerdo de paz, sectores de oposición anunciaron que buscarán el “hundimiento” de este proyecto por considerarlo “mezquino” y que “acaba con la Comisión de la Verdad”.

El objetivo del proyecto, de autoría del Centro Democrático, es que ninguna de las instituciones del sistema de justicia transicional –derivado del acuerdo de paz– pueda pedir información sometida a reserva por el Estado.



Quien solicite o entregue material “de cualquier índole, en donde se señale, indique, mencione, describa, o especifique información relacionada con la seguridad nacional” incurrirá en “falta grave” y podrá ser castigado disciplinaria y penalmente, dice la iniciativa.



Esta propuesta, evidentemente, no cayó bien en las instituciones encargadas de garantizar la verdad, justicia y no repetición, pues consideran que el acceso a la información es crucial para determinar lo ocurrido en el conflicto armado.



“Se destruirá la base de una paz basada en la verdad. Esto no solo destruye la posibilidad de la verdad sino que destruye los derechos de las víctimas”, manifestó el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, una de las instituciones más afectadas por este proyecto.



Por su parte, la presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz, Patricia Linares, aseguró que cuando se trata de asuntos de derechos humanos no se puede negar el acceso a esa información.



"En caso de derechos humanos, las autoridades no se pueden amparar en razones de interés público o seguridad nacional para dejar de entregar la información de las autoridades judiciales”, dijo Linares.



Al respecto, el autor de la iniciativa, el representante Óscar Darío Pérez, explicó que la idea no es afectar la verdad sino proteger “la seguridad nacional”.

“El alcance del proyecto no es esconder información de responsables de crímenes. La información que requieran estas instituciones, bienvenida, mientras no ponga en peligro la seguridad nacional ni la soberanía nacional”, puntualizó Pérez.



Pero la explicación parece no satisfacer a los sectores de oposición, que liderados por la Alianza Verde, anunciaron que presentarán ponencia para archivar esta iniciativa y están buscando los apoyos para que así sea.



“Desde ya anuncio que la Alianza Verde se opone a este proyecto y va a presentar ponencia negativa”, manifestó la representante ‘verde’ Juanita Goebertus, en el marco de una audiencia pública sobre el tema.



“¿Cuál es el miedo que le tienen a la verdad?, ¿Acaso no se dan cuanta que si no reconstruimos nuestro pasado no habrá alternativa de tener un futuro en Paz? Cuanta mezquindad en esta iniciativa”, expresó por su parte la senadora de la Farc, Victoria Sandino.



Por los lados de Cambio Radical están analizando la iniciativa. El representante de esta colectividad César Lorduy pidió este jueves a la Comisión de la Verdad “explicar cómo son los protocolos de custodia de la información”, para tomar alguna decisión respecto a esta iniciativa.



El debate será candente, con una oposición decidida a hundir el proyecto, que a su vez será defendido por el uribismo y organizaciones como la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro de las Fuerzas Militares.



