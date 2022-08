Distintas reacciones generó en el Congreso el anuncio del ministro de Defensa, Iván Velásquez, en el sentido de suspender los bombardeos en los lugares donde haya menores de edad, ya que, según el funcionario, estos son “víctimas de reclutamiento forzado”.



Velásquez aseguró que “toda operación militar que se desarrolle respecto de organizaciones armadas ilegales no puede poner en peligro la vida también de estas víctimas de la violencia”.



(En otras noticias: 'Con esta reforma tributaria van a deteriorar la economía': Carlos A. Jiménez)

Para el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Calle, opositor del Gobierno Nacional, esta decisión es “un tiro en el pie”.



“La Fuerza Pública pierde capacidad operativa y los grupos armados se oxigenan. Adicionalmente constituye un incentivo para que estos grupos sigan reclutando a menores de edad, porque los van a utilizar como escudos humanos”, afirmó el congresista uribista.

Facebook Twitter Linkedin

Iván Velásquez Gómez, ministro de Defensa. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Carolina Girando, representante a la Cámara por Alianza Verde, partido aliado del presidente Gustavo Petro, afirmó que “Colombia necesita unas fuerzas militares respetuosas de los derechos humanos y no cabe duda que ese es el compromiso del Gobierno”.



No obstante, Giraldo también manifestó una “recomendación respetuosa al Ministro y es no revelar estrategias o tácticas de seguridad públicamente”.



(Le puede interesar: 'Transfuguismo’ y otras ideas para la reforma política que cocinan los partidos)



“Esto puede terminar dándole una ventaja comparativa a grupos armados que, en este caso, podrían terminar reclutando un mayor número de menores para usarlos como escudos humanos. Creo que la prudencia es buena consejera”, dijo la congresista risaraldense e integrante de la Comisión Segunda, que trata temas de seguridad nacional.

POLÍTICA