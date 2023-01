"Mis denuncias de acoso sexual en el Congreso no son nuevas", dijo el exparlamentario tras recordar sus afirmaciones en una entrevista con el periodista Yamid Amat. "Puse este tuit el 12 de abril, hace 8 meses, apoyando una denuncia de Ana Bejarano. En 2018 hice una campaña en el Senado para que las mujeres denunciaran", argumentó.

En efecto, en la entrevista con Amat le dice que en el Congreso hay prostitución, aunque reitera que no puede decir los nombres de los señalados.



Tras las denuncias hechas por el ahora exsenador del Pacto Histórico, varias voces exigieron indagar la veracidad de la situación y precisar si habría responsables.



De hecho, ya una de ellas señaló a un "alto funcionario del gobierno" de haberla acosado cuando éste, según su versión, fue congresista y presidente del Legislativo.



Tras esto, el presidente del Congreso, el senador Roy Barreras (también del Pacto Histórico), se pronunció.



Barreras solicitó que, de probar la comisión del delito, se establezca en qué periodo; así como se individualice a “quienes pudieron ser cómplices por acción u omisión de esa victimización contra la mujer trabajadora”.



EL TIEMPO, entonces, entrevistó a varias congresistas, quienes dieron su opinión. Así, por ejemplo, la representante Carolina Botero (Alianza Verde) afirmó que cabe la posibilidad de que las denuncias de acoso sexual sean ciertas.



"Yo creo que hay que creerles a las mujeres. No podemos quedarnos en el 'será que es verdad o será que es mentira'. Debemos saber quiénes son esas víctimas", explicó ella.



Tras esto, por su parte, la columnista Ana Bejarano Ricaurte afirmó en la revista Cambio que, en su condición de secretaria privada del ministro de Justicia en años pasados, conoció el relato de una mujer de un "honorable parlamentario" que "solicitaba favores sexuales y, con base en la intimidad y destreza de los mismos, las víctimas eran premiadas con entradas a reuniones o encargos sustanciales".



"Ante mi cara estremecida, la chica rio y pretendió calmarme: 'Muchos lo hacen. Acá sorprenden son los respetuosos'. En ese entonces no había suficiente consciencia sobre la gravedad de esos hechos, sobre la importancia de denunciarlos públicamente y pocos periodistas que se le medirían a la tarea", dijo.



"Tampoco indagué sobre maneras de comprobar este esquema de abuso, porque apenas la primera habló otras sumaron sus propias experiencias y chismes de antaño, y entre carcajeos tímidos y resignación cínica estuvieron de acuerdo en que era el panorama generalizado en la institución", agregó Bejarano en su columna.



La columnista dijo entonces que, si alguna de las víctimas "lee esto, sepa que es hora de hablar".



Ante esto, Ana Villa, quien fue "enlace de un ministerio con el Congreso algo más de dos años y secretaria privada de varios ministros por otro tiempo" dijo en público, a través de sus redes sociales, que "a nadie se le escapa el sistema que describe Ana".



Y escribió en Twitter: "En primera persona: Alguna noche en el congreso, el presidente del Senado (hoy funcionario del gobierno) me dijo, con mi jefe - el ministro - al lado, que solo incluiría nuestros temas en la agenda el día que yo fuera de escote…".



Ante los comentarios en la red para que ella precisara el nombre, Villa preguntó: "Supongamos que uno cede ante los juicios y las presiones como las de las fotos. Doy un nombre de alguien que me hizo un comentario inapropiado hace años y que hoy sigue teniendo un cargo de poder. A la justicia no irá por un comentario. ¿Los juzgadores me protegen de represalias?"





POLÍTICA