La senadora Norma Hurtado, integrante del Partido de la 'U', ha liderado el proyecto de ley por medio del cual se propone cárcel a quienes apliquen biopolímeros y generen efectos negativos.



EL TIEMPO habló con ella sobre la iniciativa, -a la que le falta solo un debate para pasar a sanción presidencial- los efectos adversos de las sustancias modelantes y lo que motivó la radicación del proyecto en el Congreso.

¿Qué se pretende con este proyecto de ley?

El proyecto tiene unos pilares muy importantes. El primer pilar es establecer que en Colombia ha habido una mala práctica de los temas estéticos: se aplican sustancias modelantes tóxicas que generan una situación de riesgo para la vida de los pacientes.



Hemos puesto en la agenda del Ministerio de Salud, de los pacientes y los medios de comunicación que los biopolímeros son sustancias tóxicas modelantes que generan riesgo a la vida de las personas.



El segundo, el Ministerio de Salud no tenía un registro claro en todo el territorio nacional, a través de la Secretaría de Salud, donde se pudiese establecer cuántas personas han sido afectadas en el territorio nacional. Con la ley vamos a tener esa posibilidad de tener un registro claro de cuántos pacientes han sido afectados.



Tercero, hoy los pacientes afectados no pueden acudir a una EPS, porque los rechazan por haber tenido un tratamiento estético. Se quiere incluir esta situación en el plan de beneficios, para que estas personas puedan acceder a la cirugía y a los tratamientos médicos y psicológicos. Además, queremos que el Invima genere una información clara y contundente para los ciudadanos: que expliquen los riesgos para la vida y mencionen cuáles sustancias sí tienen este registro. Por último, se busca que la Secretaría de Salud hagan campañas en todos los colegios y universidades.

"Las penas van de 20 meses a 110 meses. De comprobarse que es un profesional de la salud, sería entre 50 meses y 150 meses de cárcel". FACEBOOK

TWITTER

¿Buscan regular o prohibir el uso de los biopolímeros?

Se pretenden regular los que tienen registro del Invima y prohibir, en todo el territorio nacional, todas aquellas sustancias que no cuentan con el registro. El eje fundamental de este proyecto de ley es la sanción penal a aquellas personas que apliquen sustancias modelantes ilegales.

¿Esas regulaciones se pretenden hacer a través de qué entes?

A través de varios. El primero, el Ministerio de Salud, que es el ente rector; el segundo, el Invima, que es la entidad que genera los registros sanitarios en el país; el tercero, las secretarias de salud, que son quienes ejercen vigilancia y control.

¿Cuáles son las penas para quienes apliquen biopolímeros de manera ilegal?

Las penas van de 20 meses a 110 meses. De comprobarse que es un profesional de la salud, sería entre 50 meses y 150 meses de cárcel. Las multas están entre los 200 millones y los 300 millones de pesos.

¿Qué cifras de personas con efectos negativos al usar biopolímeros encontraron en la construcción del proyecto?

Ese es el gran origen de la iniciativa, que no hay un registro de las personas afectadas por dos circunstancias: la primera de ellas, porque este no ha sido catalogado como un problema de salud pública y hoy es un problema de salud pública, porque genera gravísimas consecuencias en la salud de los colombianos; segundo, no hay registros porque las mujeres y los hombres sienten vergüenza de haber querido buscar una solución estética y no acuden a los centros de salud, porque además de la vergüenza, no los atienden. No hay un dato, pero sabemos que hay muchas personas afectadas.

¿Cuáles son los efectos negativos en el uso de estas sustancias?

Los cirujanos plásticos que nos han acompañado han evidenciado que esas sustancias migran a otras zonas: la espalda, las piernas, al sistema respiratorio. Causan enrojecimiento de la piel, infecciones incontrolables, temperaturas altas, entre otros síntomas. Pueden llegar a causar la muerte.

Hay algunos casos que se han hecho públicos como el de la actriz Jéssica Cediel ¿Qué tanto impulsaron esos casos a proponer esta iniciativa en el Congreso?

Sí, claro. Ellas han sido mujeres que gracias a sus trabajos han podido acceder a las cirugías necesarias -que pueden ser entre dos y seis- para retirar estas sustancias.



Pero la ley está mucho más motivada por quienes no pueden acceder a las cirugías y que hoy llevan sus enfermedades en silencio por la vergüenza de contar que en algún momento de su vida accedieron a mal llamados especialistas.

¿Tiene futuro la aprobación de esta ley, tendiendo en cuenta que le falta un solo debate?

Estamos esperando que el debate se dé antes del 26 de diciembre. Además, debe ser agendado por el presidente del Senado, el doctor Roy Barreras.



CLAUDIA M. QUINTERO RUEDA - ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

REDACCIÓN POLÍTICA

