Cero y van dos. A la renuncia del senador Rodolfo Hernández, quien se espera esté en el Congreso hasta el próximo 25 de octubre, se suma otra dimisión: la del senador del partido de la U, Berner Zambrano.



Este diario conoció el texto de la renuncia del senador, en el cual dice que: "En 30 años de mi vida dedicados al servicio de Nariño y del pueblo colombiano, expreso mi orgullo de haber participado con ustedes en proyectos que enaltecen nuestra actividad legislativa como la Ley de Víctimas, Acuerdo de Paz, Modificación al Sistema de Regalías, Política de Estado al programa del Adulto Mayor, Familias en Acción, por mencionar algunos".



Luego asegura que la decisión de presentar su renuncia irrevocable al Senado fue analizada su familia, líderes y amigos con la "la serenidad, la seguridad y la tranquilidad del deber cumplido durante estos 24 años en el Congreso".



En el documento asegura que estará en el Congreso hasta el próximo 24 de octubre. "Tengan la certeza que continuaré trabajando con dedicación y compromiso en la actividad política, que no es cosa diferente a la de servir nuestras comunidades, en especial a Nariño, Departamento de grandes inequidades", dice.



Su mirada, como ha trascendido, estaría puesta en la Gobernación de Nariño ya que para no inhabilitarse, tiene que dar un paso al costado como senador, al igual que Hernández, quien por su parte ha dicho que su renuncia también se dio para no inhabilitarse al intentar aspirar a la Gobernación o a la Alcaldía de Santander.



"Presento esta renuncia con la intención de continuar en la actividad política desde un ámbito diferente en donde Dios y la democracia me lo permitan. Gracias a mi familia, a todas aquellas personas que confiaron siempre en mi proyecto político y a aquellas que se convirtieron en mis compañeros en el Congreso y en las diferentes esferas donde desarrollé mis actividades", concluye Zambrano.

Berner Zambrano nació en el municipio de Taminango, Nariño. Es economista de la Universidad de Nariño, especializado en Derecho Económico y en Gobierno y Relaciones Internacionales. Es la cuarta vez que hace parte del Congreso de la República, previamente fue representante a la Cámara durante los periodos 1998 - 2002, 2002- 2006 y 2006 - 2010.



El pasado 21 de septiembre, la Comisión de Ética emitió un concepto favorable para la suspensión del senador, pues estaba siendo señalado de incurrir en doble militancia porque en campaña se conoció un video en el cual Zambrano les pedía a los ciudadanos votos para él y para Felipe Muñóz, candidato por el Partido Conservador.



