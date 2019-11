González, listo para llegar al Congreso en reemplazo de 'Santrich'

Tras la decisión de la Cámara de Representantes de declarar la “vacancia absoluta” de la curul del disidente ‘Jesús Santrich’ y pedir al Consejo Nacional Electoral (CNE) el nombre del siguiente en la lista del partido Farc para posesionarlo en su reemplazo, Benedicto González está listo para regresar al Congreso de la República.



González, quien ya estuvo en la Cámara mientras 'Santrich' resolvía su situación jurídica, habló con EL TIEMPO sobre su regreso al Capitolio.

¿Usted asumirá la curul en la Cámara de Representantes que correspondía a 'Jesús Santrich'?



He sido informado de la decisión de la Mesa Directiva de la Cámara de Representantes de declarar la vacancia absoluta en las funciones del representante Seuxis Hernández, ‘Jesús Santrich’, y solicitarle al Consejo Nacional Electoral que informe quién es el segundo en la lista a Cámara por el Atlántico en representación del partido y, en efecto, es Benedicto González.



(Además: El partido Farc no pierde la curul de 'Jesús Santrich')



Manifiesto mi decisión y disposición de asumir el cargo de representante, de asumir esa curul en representación de mi partido y de los excombatientes de Farc.



Cuando usted era representante y llegó ‘Santrich’, ¿hubo algún tipo de renuncia para darle?



Actué en el periodo comprendido entre el 12 de diciembre del 2018 al 6 de junio del 2019, día en el que fui notificado por la mesa directiva de la Cámara de Representantes y la Secretaria General que mis funciones transitorias cesaban para darle paso al titular. Jamás hubo renuncia de mi parte.

En el primer día de presencia de Jesús Santrich como representante de la Farc en una plenaria de la Cámara varios grupos políticos protestaron y se retiraron del recinto. Foto: Héctor Fabio Zamora. EL TIEMPO

En los días en que ‘Jesús Santrich’ fue representante a la Cámara, a usted se le vio muy cercano a él. ¿No teme que los sectores políticos le cobren la cercanía con 'Santrich'?



Benedicto González es un hombre de opinión propia y de actividad ya conocida en el marco de los seis meses que estuve en el Congreso de la República, quienes estuvieron conmigo en la Comisión Séptima y en la propia plenaria saben de mis actuaciones y yo preferiría que me juzguen por mis opiniones, por mis actuaciones y no por la cercanía que tuve en ese periodo tras la libertad de 'Jesús Santrich', porque me parecería que se estaría desviando la atención del hecho político que representa hoy y la noticia que representa que el partido Farc recupera su curul y recupera las 10 curules, como lo ha mandado el acuerdo de paz.

¿Qué opinión le merece la decisión que tomó ‘Jesús Santrich’ de rearmarse?



Creo que es una decisión en su fuero personal, como la de los otros que lo han acompañado en esa determinación. Habría que esperar el juicio de la historia que diga dónde estuvieron las causas, las razones, los motivos que llevaron a ese grupo de exmilitantes del partido Farc y de antiguos militantes de las Farc-ep a retomar las armas. Creo que no me corresponde a mí emitir las opiniones y correspondería a ellos en algún momento ante la sociedad colombiana y ante el escenario político que aparezca, que yo aspiro a que sea el de una paz completa, que es el sueño de todos los colombianos que hemos apostado a la construcción de esta paz.



POLÍTICA