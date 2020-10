Benedetti, otro que anuncia que se va del partido de ‘la U’

Pocas horas después de que el senador Roy Barreras anunció su “ruptura definitiva” con el partido de ‘la U’, su colega y copartidario Armando Benedetti se pronunció en igual sentido.



“Uno no puede estar en un partido que no es ni oposición, ni gobierno, que no ayuda a la paz, que no ayuda a la renta básica, que no ayuda a la microempresa. En ese partido yo creo que sobro y, por lo tanto, me voy tranquilo. Espero que ellos también estén muy tranquilos y felices de que yo me vaya”, afirmó Benedetti.

Desde hace cierto tiempo, tanto Barreras como Benedetti se han mostrado críticos del Gobierno Nacional, pese a que el partido con el que llegaron al Congreso, ‘la U’, se declaró amigo del Ejecutivo hace más de dos años.



(Lea también: ¿Qué significa la 'ruptura' de Roy Barreras con el partido de 'la U'?)



Algunos observadores han llamado la atención en el hecho de que ni Barreras ni Benedetti hayan utilizado la palabra ‘renuncia’ en sus manifestaciones, sino que hayan dicho que se separan de ‘la U’, pero que conservarán sus curules en el Legislativo.



El partido de ‘la U’, hasta el momento, no se ha pronunciado oficialmente sobre las posiciones de los dos senadores.

Otras noticias de política para leer

Revocar el mandato presidencial, la propuesta de Roy Barreras



María Fernanda Cabal habla de Claudia López, protesta social y el 2022



Con amplia mayoría, mindefensa superó moción de censura en Cámara



POLÍTICA